Посмотри, где и когда в Ида-Вирумаа пройдут рождественские ярмарки

Предпраздничный ажиотаж начинается - надо готовить подарки, украшать дом и придумывать праздничное меню. Найти что-то необычное, полезное или просто красивое для настроения можно на праздничных ярмарках, которые открываются уже с начала декабря. Иногда здесь можно не только увидеть что-то оригинальное, но и сделать доброе дело - купив сувенир, помочь нуждающимся. Вход на все зимние ярмарки - свободный.
Первая и самая длинная рождественская ярмарка распахнет двери 5 декабря в Силламяэском городском музее и будет работать до 15 декабря. Силламяэские музейщики устраивают ее с 2016 года каждый декабрь. Она называется благотворительной потому, что десять процентов от продажи изделий, изготовленных мастерами, идет на поддержку творческих людей с недостатками здоровья.
- С каждым годом у нас все больше участников, не только из Силламяэ, но и из соседних городов, - подчеркивает музейный сотрудник Ирина Замарина. - Стоит поспешить, потому что самые интересные предметы уходят первыми.
Магия Рождества
Ида-Вирумааский центр профобразования организует в декабре традиционные зимние ярмарки, которые пройдут в Нарве и Йыхви.
В Йыхви на Кутсе, 13 ярмарочные ряды развернутся в среду, 6 декабря с 16.00 до 20.00. Можно приобрести разнообразный товар - от сладостей и мясной продукции до сувениров или просто весело провести время всей семьей, послушать в актовом зале удивительный концерт, поучаствовать в разных мастер-классах, попытать счастья в рождественской лотерее и обязательно заглянуть в учебный ресторан "La Fourmi", чтобы отведать вкусные рождественские блюда.
В четверг в такое же время окунуться в магию Рождества предлагают в Нарвском отделении профцентра на Креэнхольми, 45. Здесь также можно послушать музыку, научиться чему-то интересному, пройтись по торговым рядам и заглянуть в кафе изысканных блюд.
Более полусотни продавцов на ярмарке рукоделия
В субботу, 9 декабря с 12.00 до 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры можно посетить рождественскую ярмарку рукоделия. Желающих представить свои творения оказалось в два раза больше прошлогоднего, регистрацию участников пришлось остановить уже в ноябре.
Рождественскую ярмарку Кохтла-Ярвеский центр культуры впервые организовал в прошлом декабре, и она оказалась настолько успешной, что решили сделать мероприятие традиционным.
- Не обязательно приходить, чтобы сделать покупку, иногда полезно "подсмотреть" интересную идею для создания праздничного настроения или просто отдохнуть в приятной обстановке, - считает Юрате Кастрицкая, которая выступает и в команде организаторов, да и сама искусная мастерица, возглавляющая студию прикладного искусства.
В прошлом году центр культуры предоставил место 25 участникам рождественской ярмарки, в этом году в списке 53 продавца из разных уголков Ида-Вирумаа, приедут гости из Тарту. Поэтому будет немало сюрпризов, а для кого-то - приятных открытий: разнообразные праздничные атрибуты, елочные украшения, мыло и ароматические свечи ручной работы, праздничные открытки, изделия из шерсти, вязаные и валяные, декоративные предметы, украшения, сумки, игрушки и многое другое.
Вкусы Рождества - это разные сладости и напитки. Из Тарту привезут большой ассортимент продукции из облепихи, местные умельцы предложат изделия из шоколада, в этот день можно будет также попробовать даже марокканский кофе с пряностями.
Развлекать публику готовятся коллективы художественной самодеятельности Кохтла-Ярвеского центра культуры, предложат гостям и мастер-классы.
- Приятно, что интересные идеи поступают не только от наших работников, но и от горожан - например, бесплатный мастер-класс по изготовлению бумажных фонариков проведет зубной врач Екатерина Клебанская, - подчеркнула Юрате.
Будет также праздничная лотерея - разыграют призы, которые предложат участники ярмарки.