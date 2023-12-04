В нарвских школах пройдет тур традиционной эстонской музыки

В сентябре и октябре "Лаборатория традиционной музыки" посетила школы в Иисаку, Мяэтагусе, Иллуке, Йыхви, Кохтла-Ярве, Майдле, Люганусе, Кивиыли, Кохтла-Нымме, Ахтме, Тойла, Силламяэ и Синимяэ - всего 23 учебных заведения.

А в начале декабря проект посетит 11 нарвских школ. Этот визит станет завершающим в программе знакомства школьников Ида-Вирумаа с традиционной музыкой. В общей сложности лекции и концерты посетят почти 3000 детей из 34 школ.

Чтобы обогатить образовательную программу начальных и средних школ Ида-Вирумаа региональной традиционной музыкой, Эстонский центр традиционной музыки подготовил программу школьных концертов, где музыканты Лаури Ыунапуу и Кятлин Мяги знакомят с эстонскими народными инструментами и с возрожденной музыкой из той же области.

Все концерты бесплатны для школ и проводятся при поддержке Министерства культуры, Эстонского культурного фонда и Эстонского центра народной культуры.

Благодаря проекту дети узнают корни и историю эстонской традиционной музыки. Музыканты представляют народные и инструментальные песни Ида-Вирумаа, между которыми рассказывают об инструментах, а также рассказывают истории о жизни музыкантов в этом крае. Детям рассказывают о ​​специфике музыкального наследия данного региона и сопоставляют ​​с музыкой и песнями других регионов.

Одна из целей Эстонского центра традиционной музыки - связать молодое поколение с наследием их предков, расширить круг участников местной культуры и сделать ее ценность видимой.

Формат "Лаборатории традиционной музыки" был создан в 2021 году, и под этим названием проходит в выбранном регионе, во всех школах которого проводятся школьные концерты для учеников начальных классов, а в небольших школах, если возможно, - на всю школу.