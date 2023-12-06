ВИДЕО ⟩ В Йыхви начался снос бывшего дома культуры

В начале 1990-х годов там располагался Вируский уездный суд, который действовал там до тех пор, пока в начале 2011 года в Йыхви не было достроено новое здание суда.

Затем государство продало здание частной компании, которая потратила годы, пытаясь найти покупателя на здание. В 2017 году в покупке этого объекта была заинтересована немецкая сеть магазинов Lidl, однако городское собрание Йыхви не разрешило снести здание.

Некоторые члены городского совета посчитали, что муниципалитет должен купить себе это здание, чтобы построить там загс, музей или какое-то другое культурное заведение. Но муниципалитет отказался покупать эту недвижимость.

Было намерение взять здание под охрану

После первого пожара осенью 2021 года Валло Реймаа, председатель Йыхвиского городского собрания и историк, отметил в социальных сетях, что это здание является повторным проектом выдающегося архитектора Арнольда Маттеуса (1897-1986).

- Во время этого проекта Маттеус снова был городским архитектором Тарту, и связь столь легендарного имени с Йыхви заставляет нас с особой тревогой смотреть на дальнейшую судьбу этого здания, - написал Реймаа.

Он отметил, что процесс взятия здания под охрану наследия, к сожалению, еще продолжается, но тем не менее в генеральном плане Йыхви оно зафиксировано как здание, имеющее культорологическую ценность.

- На этом должны основываться и будущие действия муниципалитета Йыхви по сохранению сохранности здания. Вам обязательно следует обратиться за советом в Департамент охраны культурного наследия, - сказал он.

Советник Департамента охраны культурного наследия Ида-Вирумаа Калле Мерилай два года назад заявил, что дерево сгоревшего здания находится под охраной по требованию самоуправления. Было проведено местное наблюдение, а также собраны некоторые экспертные оценки. Однако, по мнению Мерилаи, может потребоваться еще несколько лет, чтобы решить, стоит ли охранять этот дом или нет.

Так в 1957 году выглядело здание, изначально построенное как дом агрозоотехники. Фото: V. Gorbunov / Fotis