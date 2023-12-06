ВИДЕО ⟩ В Йыхви начался снос бывшего дома культуры

В центре города Йыхви во вторник начался снос бывшего дома культуры, где когда-то был Вируский уездный суд.
Построенное в 1950 году в неоклассическом стиле здание с колоннами два года назад дважды горело, и с тех пор это здание является замком-призраком в центре Йыхви.
Он сгорел два раза подряд
По словам помощника мэра Йыхви Ильмара Ауна, самоуправление выписало несколько предписаний владельцу объекта - частной фирме "Uemõh". "Хорошо, что снос здания наконец начался и эти руины исчезнут из городского пейзажа", - сказал Ауна, добавив, что муниципальные власти дали полгода на снос и вывоз мусора.
В первый раз здание горело 25 октября 2021 года, а второй раз - через два месяца, в канун Рождества. В результате пожара, распространившегося со второго этажа, была разрушена часть крыши и повреждена центральная часть здания. Прокуратура заподозрила в этих пожарах поджоги, однако виновник пока не установлен.
В 2022 году прокурор Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов сообщил "Северному побережью", что собранные доказательства указывают на поджоги в обоих пожарах. При этом он добавил, что расследование событий, связанных с пожарами, всегда затруднено, поскольку в огне часто уничтожаются важные доказательства.
Член правления предприятия "Uemõh" Олег Шилов отказался комментировать "Северному побережью" произошедшие пожары.
Со зданием связано много воспоминаний
В 1950 году это здание было построено как дом агрозоотехнической пропаганды. Но вскоре он стал домом культуры района, который действовал здесь около 40 лет. С этим домом связаны воспоминания нескольких поколений жителей Йыхви, поскольку в нем проводились вечеринки, концерты, театральные представления и занятия фитнесом.
В начале 1990-х годов там располагался Вируский уездный суд, который действовал там до тех пор, пока в начале 2011 года в Йыхви не было достроено новое здание суда.
Затем государство продало здание частной компании, которая потратила годы, пытаясь найти покупателя на здание. В 2017 году в покупке этого объекта была заинтересована немецкая сеть магазинов Lidl, однако городское собрание Йыхви не разрешило снести здание.
Некоторые члены городского совета посчитали, что муниципалитет должен купить себе это здание, чтобы построить там загс, музей или какое-то другое культурное заведение. Но муниципалитет отказался покупать эту недвижимость.
Было намерение взять здание под охрану
После первого пожара осенью 2021 года Валло Реймаа, председатель Йыхвиского городского собрания и историк, отметил в социальных сетях, что это здание является повторным проектом выдающегося архитектора Арнольда Маттеуса (1897-1986).
- Во время этого проекта Маттеус снова был городским архитектором Тарту, и связь столь легендарного имени с Йыхви заставляет нас с особой тревогой смотреть на дальнейшую судьбу этого здания, - написал Реймаа.
Он отметил, что процесс взятия здания под охрану наследия, к сожалению, еще продолжается, но тем не менее в генеральном плане Йыхви оно зафиксировано как здание, имеющее культорологическую ценность.
- На этом должны основываться и будущие действия муниципалитета Йыхви по сохранению сохранности здания. Вам обязательно следует обратиться за советом в Департамент охраны культурного наследия, - сказал он.
Советник Департамента охраны культурного наследия Ида-Вирумаа Калле Мерилай два года назад заявил, что дерево сгоревшего здания находится под охраной по требованию самоуправления. Было проведено местное наблюдение, а также собраны некоторые экспертные оценки. Однако, по мнению Мерилаи, может потребоваться еще несколько лет, чтобы решить, стоит ли охранять этот дом или нет.