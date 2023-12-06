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Энели Ефимова прошла в финал чемпионата Европы по плаванию

Северное побережье
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Toni Meijel / Eesti Ujumisliit

Пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова во вторник вечером со вторым результатом вышла из полуфинала в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде среди женщин в Отопени (Румыния), сообщает RusPostimees.

Как сообщили BNS в Союзе плавания Эстонии, Ефимова, плывшая во втором полуфинале, выиграла свой заплыв со временем 1.04,03, что обеспечило ей второе место по итогам двух полуфиналов.

В утренних предварительных заплывах Ефимова проплыла дистанцию за 1.04,28, что стало лучшим временем в предварительных заплывах, и вышла в полуфинал.

Другая эстонская спортсменка, Мария Романюк заняла 9-е место в заплывах со временем 1.05,74, что также позволило ей пройти в полуфинал. В первом полуфинале Романюк заняла 8-е место и не прошла в финал.

Финал на дистанции 100 м брассом запланирован на вечер среды.

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Силламяэ
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