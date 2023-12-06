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Пограничники РФ изъяли у жителя Эстонии шлемофон и часы с надписью "Смерть шпионам"

Северное побережье
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Изъятые предметы посчитали одновременно культурной ценностью и продукцией военного назначения
Изъятые предметы посчитали одновременно культурной ценностью и продукцией военного назначения Фото: sztu.customs.gov

Сотрудники Кингисеппской таможни и пограничной службы ФСБ России не разрешили жителю Эстонии вывезти из России водолазные часы ВМФ СССР, шлемофон и часы с надписью "Смерть шпионам", сообщает издание "Кингисепп сегодня" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Фото: sztu.customs.gov

Выезжая из РФ на личном автомобиле через таможенный пост МАПП Ивангород, житель Эстонии заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

Однако в его багаже таможенники обнаружили водолазные часы ВМФ СССР, часы с надписью "СМЕРШ" и шлемофон. Разрешительные документы на перемещение данных товаров у иностранца отсутствовали.

Как пояснил задержанный, часы и шлемофон он приобрел для личной коллекции.

- Так как данные товары могут быть отнесены к продукции военного назначения и являться культурными ценностями, принято решение направить их на экспертизу. На основании заключения эксперта будет принято процессуальное решение, - рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни Евгений Скорюков.

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