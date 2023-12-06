СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве водитель пострадал в ДТП

Вечером 5 декабря около дома по Таллиннскому шоссе, 60 в Нарве 26-летний мужчина, совершая маневр на автомобиле "Mazda MX-5", не убедился в его безопасности и столкнулся с "Mercedes-Benz Vito Tourer", которым управлял 46-летний водитель.
Водитель "Mazda" был доставлен в больницу.
В Алутагузе из экскаватора украли топливо
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи топлива и инструментов из экскаватора в Алутагузеской волости в ночь на 4 декабря. Ущерб, причиненный кражей, составляет 400 евро.