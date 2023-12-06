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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве водитель пострадал в ДТП

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 5 декабря около дома по Таллиннскому шоссе, 60 в Нарве 26-летний мужчина, совершая маневр на автомобиле "Mazda MX-5", не убедился в его безопасности и столкнулся с "Mercedes-Benz Vito Tourer", которым управлял 46-летний водитель.

Водитель "Mazda" был доставлен в больницу.

В Алутагузе из экскаватора украли топливо

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи топлива и инструментов из экскаватора в Алутагузеской волости в ночь на 4 декабря. Ущерб, причиненный кражей, составляет 400 евро.

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