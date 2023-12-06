Алексей Евграфов: Ида-Вирумаа находится на грани эмоциональной катастрофы

- В контексте справедливого перехода стоит говорить не только о предприятиях, но и о людях. За каждым предприятием стоят работники и их семьи. Уже несколько лет люди пребывают в страхе от того, что потеряют работу, это очень мешает жить. Добавим сюда учителей, которых сейчас загоняют в такой же стресс, получается, что весь Ида-Вирумаа сейчас в стрессе, на грани эмоциональной катастрофы, - сказал Алексей Евграфов в передаче "Нарвская студия. Народу важно".

- Да, в рамках справедливого перехода будут направляться деньги на переобучение. Но потеряет работу гораздо большее количество людей, чем появится новых рабочих мест, куда могли бы пойти работать переобучившиеся работники, - добавил депутат.

По словам Евграфова, это значит, что люди будут вынуждены уезжать из региона.

- Если мы посмотрим на те шаги, которые делает правительство, например, закрывает гимназическое образование в Кивиыли, в Тойла, создается стойкое впечатление, что людей сознательно выживают из Ида-Вирумаа. И поверьте мне, разговоры о постепенном запустении региона вполне могут стать реальностью - то есть в Нарве останется 30 000 жителей, в Кивиыли 500, в Йыхви 5000. Правительство делает все для того, чтобы наш регион терял людей, - сказал депутат.

По словам Евграфова, тему сохранения сланцевой промышленности стоит рассматривать несколько шире - это вопрос энергетической безопасности страны.

- Задача государства - обеспечивать бесперебойное электроснабжение населения и предприятий по адекватной цене. После того, как в 2013 году мы вышли на биржу и все свое электричество продаем на биржу, а потом втридорога его покупаем, мы оказались в ситуации, когда страдает потребитель. Единственная возможность стабилизировать цены на электричество – это наша сланцевая энергетика. Стоило бы рассмотреть вариант уйти с биржи, производить достаточное количество управляемой энергии и с помощью государства регулировать цены. Тогда мы получим надежное энергоснабжение по нормальной для потребителя цене, - резюмировал Евграфов.