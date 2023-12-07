Умер известный футболист "Нарва Транса"

"В возрасте 51 года ушел из жизни бывший футболист «Нарва Транс» Виктор Вялов. Приносим самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виктора. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сообщил футбольный клуб на своей странице в Facebook.