Умер известный футболист "Нарва Транса"

В возрасте 51 года скончался бывший футболист клуба "Нарва Транс" Виктор Вялов, сообщили в футбольном клубе.
"В возрасте 51 года ушел из жизни бывший футболист «Нарва Транс» Виктор Вялов. Приносим самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виктора. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сообщил футбольный клуб на своей странице в Facebook.
Виктор Вялов выступал за команду "Narva Trans" с самого первого сезона в новообразованном чемпионате Эстонии, всего в высшей лиге провел 191 матч. В 2001 году стал обладателем кубка Эстонии.