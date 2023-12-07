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Умер известный футболист "Нарва Транса"

Северное побережье
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Виктор Вялов
Виктор Вялов Фото: JK "Narva Trans"

В возрасте 51 года скончался бывший футболист клуба "Нарва Транс" Виктор Вялов, сообщили в футбольном клубе.

"В возрасте 51 года ушел из жизни бывший футболист «Нарва Транс» Виктор Вялов. Приносим самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виктора. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сообщил футбольный клуб на своей странице в Facebook.  

Виктор Вялов выступал за команду "Narva Trans" с самого первого сезона в новообразованном чемпионате Эстонии, всего в высшей лиге провел 191 матч. В 2001 году стал обладателем кубка Эстонии.

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