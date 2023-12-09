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Готово решение нового дома общины Вока

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В среду на публичном собрании желающие смогли ознакомиться с заказанным у архитектора Юлара Марка решением и высказать свое мнение. В ходе технического проектирования еще могут произойти изменения, но в целом картина ясна.
В среду на публичном собрании желающие смогли ознакомиться с заказанным у архитектора Юлара Марка решением и высказать свое мнение. В ходе технического проектирования еще могут произойти изменения, но в целом картина ясна. Фото: Urban Mark

Новый Вокаский дом общины, который в будущем заменит нынешний народный дом, согласно готовому эскизу будет максимально открытым и предполагает гибкое использование, чтобы разместить желаемое на площади в четыре раза меньшей.

Архитектор Юлар Марк, который в среду представил публике решение нового дома общины, уместил его почти в 800 квадратных метров. Вытянутое одноуровневое здание, выполненное в основном из дерева и стекла, будет открыто улице и в то же время скроет заводские корпуса. Перед домом будет навес, позволяющий укрыться от дождя. Архитектор предусматривает в будущем на участке парковую зону, где можно будет проводить мероприятия на свежем воздухе.

По мнению Юлара Марка, зал останется примерно такого же размера, как и в нынешнем народном доме, и его можно будет использовать по-разному.

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