Готово решение нового дома общины Вока

Архитектор Юлар Марк, который в среду представил публике решение нового дома общины, уместил его почти в 800 квадратных метров. Вытянутое одноуровневое здание, выполненное в основном из дерева и стекла, будет открыто улице и в то же время скроет заводские корпуса. Перед домом будет навес, позволяющий укрыться от дождя. Архитектор предусматривает в будущем на участке парковую зону, где можно будет проводить мероприятия на свежем воздухе.