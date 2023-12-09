"Почему мы открыли выставку "Отпечаток женской руки в сланце" на бывшей обогатительной фабрике шахты "Кохтла"? А потому, что в основном там были заняты женщины и условия труда здесь были ничуть не легче, чем под землей", - пояснила директор шахтного музея Этти Кагаров.

Как проходила работа на бывшей обогатительной фабрике шахты "Кохтла", где сейчас располагается шахтный музей? Перед глазами возникает такая картина: четыре женщины сидят вокруг конвейера - две с одной стороны и две с другой - и выбирают известняк из сланца. Сланец отправляется в бункер, а известняк - прямо в террикон.