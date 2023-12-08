Окончен важный предварительный этап развития аэродрома для малой авиации под Нарвой, в поселке Ольгина: готов анализ осуществимости и окупаемости проекта, который проводили две финские компании - RedstoneAero и Destia - по заказу Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA). Результаты оказались неожиданными.
Опережая тренды: аэродром под Нарвой будет рассчитан на углеродно-нейтральную малую авиацию
Анализ не только показал, что строительство аэродрома имеет экономический смысл и будет полезно для всего Ида-Вирумаа, но также нашел возможности сделать нарвский аэродром самым современным в Эстонии. Собственно, рождение концепции - какой именно аэродром строить под Нарвой - стало главным достижением этого проекта.
Компания Destia специализируется на планировании и строительстве транспортных магистралей и индустриальной среды в Финляндии. До приватизации в 2014 году она полностью принадлежала финскому государству. RedstoneAero для нарвского аэродрома - пример развития современного малого авиаузла. Компания является партнером нарвского аэродрома, она управляет аэродромом Helsinki-East недалеко от финского города Котка.
Результаты своего исследования нарвского аэродрома компании представили на конференции Lahku Narva, которая 28 ноября прошла в Нарва-Йыэсуу. В этой конференции также участвовали министр экономики и инфотехнологий. Представитель AIRBUS Хубертус Группер (Hubertus Groepper) рассказал, какого типа самолеты в ближайшие годы выйдут на рынок.
Рику Хухта из компании Destia отметил на этом мероприятии, что планы развития нарвского аэродрома - реалистичны, на полеты отсюда уже есть спрос у новых заводов региона, и он будет расти. Но планировать техническую инфраструктуру аэродрома нужно исходя из того, что в авиастроении в ближайшие годы будут серьезные изменения.
Эксперты сделали смелые планы еще смелее
Над идеей нарвского аэродрома с самого начала многие иронизировали. Но хотя никакие работы здесь еще не начались, спрос на услуги аэродрома быстро растет. По словам руководителя Нарвского промпарка IVIA Вадима Орлова, за уходящий год из Нарвы вылетело более 15 заказных рейсов, когда частные клиенты для своих бизнес-поездок заказывали самолет с вылетом из Ольгина. Учитывая размеры Нарвы, из дома или офиса в городе до взлетно-посадочной полосы можно доехать за пять-десять минут - затраты времени несопоставимы с полетом из Таллинна.
Первоначальный план IVIA предполагал, что кроме таких вот рейсов вокруг взлетной полосы появится еще один бизнес-парк - в ангарах, принадлежащих разным компаниям-резидентам бизнес-парка, будет производиться сборка дронов и небольших летательных аппаратов, а также появится логистический узел доставки посылок дронами.
Такие возможности по-прежнему остаются. Однако анализ окупаемости и осуществимости скорректировал эти планы, сделав их - нет, не более скромными, а, напротив, еще более амбициозными.
Один из экспертов проекта - профессор Йорма Мянтюнен - посоветовал не строить новый аэродром с расчетом на типы самолетов, которые скоро выйдут из употребления. Развитие технологий и ужесточающиеся экологические требования в ближайшие годы серьезно изменят авиацию.
Уже сейчас европейским специалистам в сфере авиации понятно, что кроме огромных авиаузлов в Европе появится много небольших аэропортов для электрических и водородных самолетов, для которых обязательным, законодательно установленным требованием станет получение электричества и водорода экологически чистым способом. Парки солнечных панелей уже строятся около аэродромов, водородные заправки - пока нет.
На данный момент как компромисс начали производить т.н. устойчивое авиатопливо - SAF, - оно производится из отработанных масел биологического происхождения и позволяет существенно снизить углеродный след по сравнению с ископаемым авиационным топливом. По оценке IVIA, в Европе потребуется более 100 заводов SAF, и промпарками Ида-Вирумаа уже заинтересовались два производителя такого топлива, рассказал Вадим Орлов.
В более отдаленной перспективе углеводородное SAF-топливо все-таки уступит электричеству и водороду.
Сеть экологически чистых малых аэродромов, чем-то это будет напоминать автозаправки. Самолет, везущий 10-15 человек, приземляется, заряжает батареи или заправляет бак с водородом, затем стартует к следующему малому аэродрому по своему маршруту.
Однако тестировать эту концепцию в большом авиаузле с плотным авиационным трафиком слишком сложно и дорого.
"Сейчас большие игроки ждут, кто будет первым и что выстрелит. Электрические самолеты или водородные? Или, может быть, небольшие пассажирские дроны с вертикальным взлетом? - говорит Вадим Орлов. - На маленьком аэродроме это можно выяснить и реально отработать в тестовом режиме".
Небольшой финский аэродром Helsinki-East уже развивает это направление. Нарвский аэродром в сотрудничестве с ним также станет демоверсией малого аэропорта будущего.
К счастью, все необходимое для этого в Ида-Вирумаа уже есть. В Нарвском промпарке уже есть первые солнечные панели, не так далеко есть парк ветряков, а поставки экологически чистого водорода запланированы в Нарву независимо от наличия аэродрома - водород будет закупать для своего производства завод магнитов NPMNarva. Закупать у того же поставщика дополнительный объем водорода для самолетов - не проблема.
Аэродром для бизнес-парка
Аэродром будет развиваться как бизнес-парк для малой авиации - общая асфальтовая взлетно-посадочная полоса длиной до 1600 метров и отдельные участки под ангары для разных компаний.
Но начало этому проекту положили другие предприятия Нарвского промпарка. Прежде всего, Aquaphor, которому для строительства т.н. "мегазавода" на 700 рабочих мест нужна возможность быстро привозить в Нарву клиентов, аудиторов, руководителей и инженеров.
Сейчас в Нарвском промпарке строится завод магнитов NPMNarva, который на первом этапе будет выпускать 15% всех потребляемых в Европе магнитов для электродвигателей, прежде всего, для электромобилей. Теперь этот завод выглядит главным выгодополучателем от появления аэродрома, а кроме того, как говорят в промпарках, завод магнитов станет магнитом заводов. Поставщикам этого огромного завода будет выгодно размещать свои производства рядом с ним (и первое возможное предприятие уже намечается), а значит, их руководителям и инженерам также потребуется возможность быстро прилетать в Нарву и улетать из нее.
На первом этапе, уже в следующем году, именно такие перевозки будут главной работой нарвского аэродрома. Также существует спрос на зимнее хранение самолетов - в Таллинне это очень дорого, и на "техосмотр" самолетов. Неочевидный плюс для региона здесь в том, что владельцы частных самолетов - люди богатые, потенциальные инвесторы, и теперь у них будет причина регулярно посещать Нарву и Нарва-Йыэсуу.
Краткая справка о проекте
· Ходатай и ведущий партнер в проекте: SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA).
· Ассоциированные партнеры (5): самоуправления Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Министерство обороны.
· Период проекта: 13.06.2023 - 12.12.2023 (6 месяцев).
· Бюджет проекта: 131 247,00 EUR, в том числе грант 94 122,30 EUR.
· Проект ER201 "Narva-Olgina Air Gateway" реализуется в рамках Программы внешней границы Эстонии и ЕС 2014-2020 при софинансировании Европейского Союза в рамках "Европейского инструмента добрососедства" (the European Neighbourhood Instrument).
Выход из транспортного тупика
Проект составления анализа осуществимости и окупаемости нарвского аэродрома финансировался из Программы внешней границы Эстонии и ЕС. Эта программа европейского финансирования родилась после закрытия программы приграничного сотрудничества Эстонии и России, с помощью которой в Нарве появились многие известные объекты - тот же речной променад, например. Вадим Орлов объясняет, что после введения санкций были внесены изменения в программу и появилась возможность получить финансирование для составления ТТА бизнес-парка со взлетно-посадочной полосой в Ольгина.
Орлов отметил также, что если раньше Нарва была важной точкой транзита между Россией и Европой, то теперь приходится срочно искать новые связи, новые направления. Логичным в этой связи выглядит сотрудничество с Юго-Восточной Финляндией, которая оказалась в такой же ситуации.
Эса Корьюла, руководитель аэродрома Helsinki-East, отмечает, что Нарва - самый край Европы, расстояния отсюда до любой точки ЕС максимально большие, и малая авиация станет как для Северо-Востока Эстонии, так и для Юго-Восточной Финляндии выходом из транспортного тупика.
Дополнительно в анализе осуществимости и окупаемости уделено внимание созданию регулярного пассажирского сообщения между аэродромом Ольгина и аэродромом Helsinki-East. По оценке составителей ТТА, открытие этого сообщения является очень своевременным и окажет очень существенное положительное влияние на развитие и региона Ида-Вирумаа, и региона Юго-Восточной Финляндии. Наличие такого сообщения необходимо для установления бизнес-связей и организации двухстороннего туристического потока. На расстоянии 70 км от аэродрома Helsinki-East проживает более 274 000 человек, которые являются потенциальными клиентами предприятий туристического сектора Ида-Вирумаа. В ближайшие 5 лет в регион Юго-Восточной Финляндии будет инвестировано более 3,7 миллиарда евро в технологии производства аккумуляторов и другие экологически чистые технологии. Учитывая, что Ида-Вирумаа является регионом для реализации Справедливого перехода, наличие воздушного сообщения между нашими регионами создаст необходимые условия для реализации совместных проектов, привлечения производственных инвестиций и создания новых рабочих мест в обоих регионах.
Однако, как отметил Рику Хухта из компании Destia, в будущем, когда сотрудничество с восточным соседом возобновится, потенциальные возможности нарвского аэродрома сразу вырастут примерно вдвое.
Дорого, но быстро окупится
Строительство аэродрома и всей инфраструктуры для авиационного бизнес-парка может стоить порядка 10 млн евро, которые предстоит привлечь из государственных и европейских фондов.
В IVIA замечают, что для инвесторов, которые взвешивают возможность создания нового производства в Нарве, из аргументов "за" 50% занимает возможность получить гранты из Фонда справедливого перехода. Наличие аэродрома и как следствие улучшение транспортной доступности региона является очень важным аргументом в пользу нашего региона и его доля в окончательном решении может доходить до 20%.
По оценке Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа, создание авиационного бизнес-парка Нарва-Ольгина приведет к появлению не менее 500 косвенных высокооплачиваемых рабочих мест. Если предположить, что работники на этих новых рабочих местах будут получать зарплату около 2 000 евро брутто, то все вложения публичного сектора за счет налогов окупятся всего за 2 года. И это консервативная оценка.
По плану, авиационный бизнес-парк получит все необходимые коммуникации и асфальтовую полосу к концу 2025 года, а в 2026-м здесь смогут начинать строительство компании, которые решат развивать здесь свой авиационный бизнес.