Опережая тренды: аэродром под Нарвой будет рассчитан на углеродно-нейтральную малую авиацию

Анализ не только показал, что строительство аэродрома имеет экономический смысл и будет полезно для всего Ида-Вирумаа, но также нашел возможности сделать нарвский аэродром самым современным в Эстонии. Собственно, рождение концепции - какой именно аэродром строить под Нарвой - стало главным достижением этого проекта.

Компания Destia специализируется на планировании и строительстве транспортных магистралей и индустриальной среды в Финляндии. До приватизации в 2014 году она полностью принадлежала финскому государству. RedstoneAero для нарвского аэродрома - пример развития современного малого авиаузла. Компания является партнером нарвского аэродрома, она управляет аэродромом Helsinki-East недалеко от финского города Котка.

Результаты своего исследования нарвского аэродрома компании представили на конференции Lahku Narva, которая 28 ноября прошла в Нарва-Йыэсуу. В этой конференции также участвовали министр экономики и инфотехнологий. Представитель AIRBUS Хубертус Группер (Hubertus Groepper) рассказал, какого типа самолеты в ближайшие годы выйдут на рынок.

Рику Хухта из компании Destia отметил на этом мероприятии, что планы развития нарвского аэродрома - реалистичны, на полеты отсюда уже есть спрос у новых заводов региона, и он будет расти. Но планировать техническую инфраструктуру аэродрома нужно исходя из того, что в авиастроении в ближайшие годы будут серьезные изменения.

Эксперты сделали смелые планы еще смелее