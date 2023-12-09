Нарвитянка о риске закрытия погранперехода между ней и дочкой в России: "Вот такие обстоятельства, но любовь спасает"

К обычной предрождественской активности на эстонско-российской границе добавляется суматоха из-за возможного закрытия перехода. Некоторые опрошенные у погранпункта люди с сумками и чемоданами уверены, что к Новому году граница будет закрыта. Погранохрана продолжает предупреждать, что в Россию сейчас лучше не отправляться, так как есть риск остаться по ту сторону опущенного шлагбаума и колючей проволоки.
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Непосредственно на погранпункте люди, как правило, сосредоточены на переходе через границу и проверках, так что говорят мало. У дверей же погранпункта и в очереди на проверку, если случается в таковой постоять, разговоры меж собой о возможном закрытии границы - обычное дело.