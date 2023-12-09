Эстонские пенсионные фонды вышли в плюс

2023 год для пенсионных фондов Swedbank прошел хорошо. Основой роста стали неприятности 2022 года - скачок инфляции, рост процентных ставок, падение рынков акций и облигаций. В этом же году рынки восстановились. Доходность пусть и несильно, но превысила инфляцию.

- Особенно хорошо дела шли у фондов, где превалируют акции, там доходность, пусть и немного, но превышала 10%. Это все потому, что рынки акций давали хорошие показатели, поэтому и у фондов, где превалировала доля акции, показатели тоже были лучше. В качестве примера можно привести фонд Swedbank для родившихся в 80-е годы. Его доходность с начала года как раз таки и составила более 10%. Но и рынок облигаций показывал хорошую доходность. Например, у нашего консервативного пенсионного фонда доходность была выше 5%", - сказал управляющий портфелем пенсионных фондов Swedbank Пертти Рахнель.

В LHV также рапортуют о хорошей работе, и заявляют, что популярностью стали пользоваться индексные фонды.

То, что индексные фонды популярны, говорят и в фонде третьей ступени Tuleva. У компании очень приличные результаты - за год фонды дали 16% доходности. Увеличился и прирост капитала, говорит член правления Tuleva Fondid Стен Андреас Эрлих.

- К сожалению, данных за весь 2023 год еще нет. Но имеется статистика за три квартала. И эти данные показывают, что взносы по сравнению с прошлым годом выросли на 15%. Основываясь на этой информации, сложно сказать, стало ли у нас больше людей, которые делают взносы или просто выросли суммы. В любом случае в этом году взносы увеличились на 15%, - отметил Эрлих.

Со следующего года можно будет подать ходатайство об увеличении своего взноса во вторую ступень. Если сейчас действует система 2+4, где 2% - это вклад работника и 4% - государства, то с 2025 года жители страны смогут добровольно увеличить взносы в пенсионные фонды до четырех или шести процентов.