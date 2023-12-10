Цены в Эстонии продолжат расти

За последние семь месяцев, с апреля по ноябрь, уровень цен в Эстонии не менялся. По сравнению с октябрем, в ноябре подорожали продукты питания. В то же время упали цены на моторное топливо, одежду и жилье. По словам Эльмик, рост цен на продукты питания был ожидаемым. Продавцы продуктов готовятся к Рождеству и предстоящему повышению НСО в следующем году.

Цена на моторное топливо снизилась из-за падения цен на нефть. Ограничения производства ОПЕК+ не смогли остановить снижение цен на нефть. На цены на нефть влияет плохое состояние мировой экономики. В последние недели поступали негативные экономические новости из Китая и Европы. Опубликованные сегодня Eurostat данные ВВП показывают, что темпы роста экономики еврозоны замедлились.

В декабре и январе цены снова начнут расти, сообщил Swedbank. Многие прайс-листы пересматриваются из-за налоговых изменений. Холодная погода повышает цены на энергию. Ожидания роста цен у потребителей в последние месяцы снова увеличились.

В следующем году ожидается рост цен на 4 процента. Половина роста цен будет вызвана повышением НСО и акцизов.

Больше всего от повышения цен в следующем году пострадает транспорт. С мая повысятся НСО и акцизы на дизельное топливо, транспортные средства подорожают из-за налога на автомобили, исчезнет бесплатный автобусный проезд на нескольких уездных линиях и повысятся цены на железнодорожные билеты.

Цены на продукты питания в 2024 году вырастут, но значительно меньше, чем в предыдущие два года. Поскольку доля продуктов питания в семейном бюджете увеличилась, рост цен на продукты все равно существенно влияет на общий рост цен, считают аналитики Swedbank.