Завоевавшая на чемпионате Европы золото и серебро Энели Ефимова на следующей неделе будет соревноваться в Кохтла-Ярве

В прошлую среду 16-летняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании брассом на 100 метров, а в воскресенье дополнила свою достойную почтения коллекцию медалей серебряной медалью в плавании брассом на 50 метров.

Быстрее Ефимовой, преодолевшей спринтерскую дистанцию за время 29,12, была только большой фаворит в этом виде спорта итальянка Бенедетта Пилато. Разделивших третье место итальянку Жасмин Ноцентини и британскую пловчиху Имоген Кларк Ефимова, в свою очередь, обогнала на 0,29 секунды.

В финале Ефимова показала время всего на 0,02 секунды хуже установленного ею в полуфинале нового рекорда Эстонии 29,10 секунды.

Энели Ефимова стала первой за все времена пловчихой Эстонии, завоевавшей золото на чемпионате Европы по плаванию.

На проходившем в Румынии чемпионате Европы Ефимова прошла в финал также в третьем виде - в плавании брассом на 200 метров, где заняла седьмое место. Кроме того, в воскресенье через полчаса после завоевания серебряной медали она соревновалась в составе эстонской четверки в смешанной эстафете по комплексному плаванию, заняв в этом виде шестое место.

Тренер Хенри Хейн сказал "Delfi", что перед маленьким отдыхом она поучаствует еще в чемпионате Эстонии на короткой воде, который состоится 20-22 декабря в бассейне спортивного центра "Wiru". На него в Кохтла-Ярве соберутся сотни лучших пловцов Эстонии в классах взрослых, юниоров и молодежи. После отдыха Ефимова начнет готовиться к Олимпийским играм в Париже, до которых осталось чуть больше полугода.

Хенри Хейн отметил, что завоевание двух медалей чемпионата Европы - это очень большой успех, но в то же время он как тренер видит в Энели Ефимовой большой потенциал для развития. "Это еще не было максимумом и у Энели оставался запас как на старте, так и на развороте и финише. Чисто в смысле скорости она сейчас самая быстрая пловчиха в Европе, если не в мире", - сказал он.