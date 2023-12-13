Популярный интернет-портал digilugu.ee закрылся

Интернет-сайт digilugu.ee был закрыт одновременно с запуском Портала здоровья. Если человек по старой привычке зайдет на адрес www.digilugu.ee, он будет автоматически перенаправлен на страницу Портала здоровья.

Разработку Портала здоровья софинансировал Европейский фонд регионального развития, а его стоимость составила 1,24 миллиона евро.

Перед входом на личную страницу нового Портала здоровья пользователь видит главную интернет-страницу с информацией о том, как сохранить свое здоровье. На ней будет содержаться различная научно обоснованная медицинская информация. После идентификации на входе на личную страницу Портала здоровья сначала открывается вид "Мой рабочий стол", в котором отображаются следующие записи на прием, невыкупленные рецепты, обследования, анализы и приемы за последние шесть месяцев, а также рекомендации по вакцинации. В качестве новой функции людям стала доступна "Моя история здоровья", с помощью которой можно детально фильтровать информацию, касающуюся приемов, анализов, обследований, вакцинаций, а также данные, связанные с неотложной помощью, госпитализацией или операциями. Также был добавлен ряд небольших дополнений к услугам.

"Поскольку прежний Портал пациента работал уже более 15 лет и технологически несколько устарел, возникла потребность в создании нового портала, ведь доступность к медицинским данным должна идти в ногу со временем", - объяснила Кади Адамсон, руководитель проекта Портала здоровья в Центре информационных систем здравоохранения и социального обеспечения.