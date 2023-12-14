ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхвиской основной школе прошла благотворительная рождественская ярмарка

В среду в Йыхвиской основной школе прошла благотворительная рождественская ярмарка, на которой более 60 продавцов выставили на продажу очень разные вещи - начиная с конфет на палочке и кончая игрушками, из которых сами "выросли". Свой бокс в фойе школы открыл даже смазчик лыж.