ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхвиской основной школе прошла благотворительная рождественская ярмарка

В среду в Йыхвиской основной школе прошла благотворительная рождественская ярмарка, на которой более 60 продавцов выставили на продажу очень разные вещи - начиная с конфет на палочке и кончая игрушками, из которых сами "выросли". Свой бокс в фойе школы открыл даже смазчик лыж.
Речь шла о проекте фонда молодежной инициативы. Об идее, составлении проекта и проведении ярмарки позаботились большей частью сами ребята. В итоге заработали более 700 евро, которые будут направлены на поддержку местного приюта для животных.