СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ссора между соседками закончилась травмами

Более точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Нарве и Ахтме женщины пострадали в ходе семейных ссор

14 декабря в полицию сообщили, что на улице Ридакюла в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве пьяный 42-летний мужчина напал на свою сожительницу. Мужчину задержали на месте.

15 декабря в полицию сообщили, что на проспекте Кангеласте в Нарве пьяный 44-летний мужчина ударил жену во время ссоры. Полицейские задержали мужчину. Более точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в рамках уголовного производства.