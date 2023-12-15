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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ссора между соседками закончилась травмами

14-15 декабря 2023 г.
Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что между жильцами многоквартирного дома на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве произошел конфликт, в результате которого 50-летняя женщина толкнула другую женщину, которая пострадала.

Более точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Нарве и Ахтме женщины пострадали в ходе семейных ссор

14 декабря в полицию сообщили, что на улице Ридакюла в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве пьяный 42-летний мужчина напал на свою сожительницу. Мужчину задержали на месте.

15 декабря в полицию сообщили, что на проспекте Кангеласте в Нарве пьяный 44-летний мужчина ударил жену во время ссоры. Полицейские задержали мужчину. Более точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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