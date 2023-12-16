В этом году жители Кивиыли жаловались на зловоние от химзавода в три раза чаще, чем в прошлом

Из труб "Kiviõli Keemiatööstus" по-прежнему идет густой черный дым, и это уже третий случай на этой неделе, когда ночью с завода доносятся хлопки, а утром машины, дома и т.д. покрываются золой, пожаловался автор этой фотографии в октябре, позвонив на государственный инфотелефон.

Фото: Erakogu