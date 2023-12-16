В последние годы "Kiviõli Keemiatööstus" предпринял некоторые шаги, чтобы уменьшить черный дым и вонь, но в этом году количество жалоб на зловоние от жителей города зашкаливает.
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В этом году жители Кивиыли жаловались на зловоние от химзавода в три раза чаще, чем в прошлом
В сентябре Люганузеское волостное управление запросило у Департамента окружающей среды данные, насколько и как часто "Kiviõli Keemiatööstus" за последний год превышал нормы выбросов в атмосферу, установленные для предприятия экологическим разрешением.