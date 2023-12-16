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В этом году жители Кивиыли жаловались на зловоние от химзавода в три раза чаще, чем в прошлом

Кюлли Крийс
, журналист
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Из труб "Kiviõli Keemiatööstus" по-прежнему идет густой черный дым, и это уже третий случай на этой неделе, когда ночью с завода доносятся хлопки, а утром машины, дома и т.д. покрываются золой, пожаловался автор этой фотографии в октябре, позвонив на государственный инфотелефон.
Из труб "Kiviõli Keemiatööstus" по-прежнему идет густой черный дым, и это уже третий случай на этой неделе, когда ночью с завода доносятся хлопки, а утром машины, дома и т.д. покрываются золой, пожаловался автор этой фотографии в октябре, позвонив на государственный инфотелефон. Фото: Erakogu

В последние годы "Kiviõli Keemiatööstus" предпринял некоторые шаги, чтобы уменьшить черный дым и вонь, но в этом году количество жалоб на зловоние от жителей города зашкаливает.

В сентябре Люганузеское волостное управление запросило у Департамента окружающей среды данные, насколько и как часто "Kiviõli Keemiatööstus" за последний год превышал нормы выбросов в атмосферу, установленные для предприятия экологическим разрешением.

Запросило потому, что, помимо звонков в центр тревоги, жители жалуются на вонь еще и волостному управлению. В этом году очень много жалоб.

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