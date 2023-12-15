Главный спасатель региона говорил в горуправе Кохтла-Ярве о кризисах и угрозах

Айлара Хольцманна встретили в горуправе мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, а также вице-мэры Александр Кейвабу и Денис Шалкаускас.

Хольцманн объяснил, как пишет пресс-служба города, почему служба спасения поддерживает программу реновации "KredЕx". Эта программа, по его словам, позволяет не только обновлять газовые системы, но и системы электроснабжения и газопроводы, которые являются важными элементами безопасности. Гость также отметил, что программа включает в себя реновацию общественных пространств и подвалов, что улучшает общую безопасность и качество инфраструктуры.

Обсуждался также проект картирования убежищ, который успешно продвигается вперед. Особое внимание уделили вкладу частного сектора в создание открытых убежищ, что имеет критическое значение в чрезвычайных ситуациях. Хольцманн подчеркнул, что наличие укрытий и знание их местоположений крайне важно, особенно учитывая чрезвычайные ситуации, требующие быстрой эвакуации и поиска безопасных мест.

Зашла речь и о важности зимней уборки снега для обеспечения быстрого и беспрепятственного доступа к важным объектам, таким как гидранты и входы в здания. Было отмечено, что необходимо гарантировать безопасное и быстрое передвижение пожарных машин и другой спасательной техники в зимних городских условиях.