Основные причины перебоев в подаче электроэнергии – погодные условия и устаревающая электросеть

На этой неделе снова тысячи домохозяйств остались без электричества – кто на несколько часов, а кто на несколько дней. Как это обычно бывает зимой, всему виной сильный снегопад и поваленные деревья. Летом без электричества можно остаться, например, из-за сильного штормового ветра. Насколько стойкая в Эстонии электросеть, учитывая, что зачастую предсказуемые погодные явления доставляют столько хлопот?

И в Министерстве климата, и в крупнейшем сетевом предприятии Elektrilevi, которое снабжает электричеством практически всю страну, заверяют, что от влияния погодных условий не скрыться.

"Наша электросеть чрезвычайно прочна и долговечна в нормальных условиях. Сегодня же мы говорим о ситуации, когда снега выпадает значительно больше средних показателей. Говорят, что это количество осадков близко к рекорду. Когда снег падает на деревья, ветки которых проседают на линии электропередач, происходят сбои", – сказал глава отдела энергетики Министерства климата Рейн Вакс.

"То, что сейчас происходит за окном – это не обычный снегопад. Дело в том, что уже три недели подряд идет снег, на юго-востоке Эстонии сугробы по грудь", – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Получается, что основной причиной неполадок являются деревья, которые падают из-за ветра или тяжелого снега и повреждают кабели. При этом, не скрывают на предприятии, наша электросеть потихоньку начинает устаревать.

Перевод всей электросети на подземные кабели для нашей страны будет стоить примерно 2 миллиарда евро. В Министерстве климата считают, что острой необходимости в этом нет. Гораздо важнее увеличить долю атмосферостойкой сети, которая на сегодняшний день составляет примерно 70%. Но и для этого нужны инвестиции. По словам главы Elektrilevi, на потолок инвестиций сильно влияет сетевой тариф, то есть то, что платят потребители. Текущая сетевая плата ежегодно предусматривает порядка 35 миллионов евро для инвестиций. Но по факту предприятие инвестирует более 100 миллионов, прибегая к кредитам, но и у этого есть предел, подчеркивают в Elektrilevi.