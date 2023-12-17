Основные причины перебоев в подаче электроэнергии – погодные условия и устаревающая электросеть

Число отключений электроэнергии, вызванных сильным ветром и осадками, минувшей ночью составило более 13 000, к утру воскресенья, 17 декабря, без электричества оставались чуть более 7500 домохозяйств, к полудню – 4000. Этой осенью и зимой перебои с электроэнергией случаются едва ли не каждую неделю.
Во вторник, 12 декабря, в 6 утра Таллинская Ляэнемереская гимназия получила сообщение о сбое в электроснабжении, из-за чего в школе пропало электричество. Руководство довольно быстро приняло решение в этот день перевести детей на дистанционное обучение, оповестив родителей и школьников через e-kool, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру +".
"Надо понимать, что при отключенном электричестве, если использовать воду, то насосы не работают. Через некоторое время воды нет. Вентиляция не работает, в холодное время года помещение не будешь проветривать долго. Поэтому решение было принято очень кардинально", – сказал директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.
Тем не менее, отмечает директор, некоторые родители недоумевали, почему школа, где нет электричества, не может позаботиться о детях несколько часов. Ответ прост, при отключении электричества не только пропадает свет и перестают работать компьютеры, сбои в подаче электроэнергии влияют и на вентиляцию, и на водяные насосы, и на отопление, на работу кухни, где обязаны приготовить еду для школьников. Для гимназии это уже не первый случай отключения электричества в этом году. В прошлый раз сбой случился в разгар школьного дня.
"В школе не было три часа электричества. При количестве 1400 человек надо понимать, что ресурсы расходуются очень быстро. Воздуха нет, вода быстро уходит, если руки моют, в туалет ходят дети. Невозможно смывать воду, а это уже антисанитария", – сказал Преснецов.
На этой неделе снова тысячи домохозяйств остались без электричества – кто на несколько часов, а кто на несколько дней. Как это обычно бывает зимой, всему виной сильный снегопад и поваленные деревья. Летом без электричества можно остаться, например, из-за сильного штормового ветра. Насколько стойкая в Эстонии электросеть, учитывая, что зачастую предсказуемые погодные явления доставляют столько хлопот?
И в Министерстве климата, и в крупнейшем сетевом предприятии Elektrilevi, которое снабжает электричеством практически всю страну, заверяют, что от влияния погодных условий не скрыться.
"Наша электросеть чрезвычайно прочна и долговечна в нормальных условиях. Сегодня же мы говорим о ситуации, когда снега выпадает значительно больше средних показателей. Говорят, что это количество осадков близко к рекорду. Когда снег падает на деревья, ветки которых проседают на линии электропередач, происходят сбои", – сказал глава отдела энергетики Министерства климата Рейн Вакс.
"То, что сейчас происходит за окном – это не обычный снегопад. Дело в том, что уже три недели подряд идет снег, на юго-востоке Эстонии сугробы по грудь", – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
Получается, что основной причиной неполадок являются деревья, которые падают из-за ветра или тяжелого снега и повреждают кабели. При этом, не скрывают на предприятии, наша электросеть потихоньку начинает устаревать.
Перевод всей электросети на подземные кабели для нашей страны будет стоить примерно 2 миллиарда евро. В Министерстве климата считают, что острой необходимости в этом нет. Гораздо важнее увеличить долю атмосферостойкой сети, которая на сегодняшний день составляет примерно 70%. Но и для этого нужны инвестиции. По словам главы Elektrilevi, на потолок инвестиций сильно влияет сетевой тариф, то есть то, что платят потребители. Текущая сетевая плата ежегодно предусматривает порядка 35 миллионов евро для инвестиций. Но по факту предприятие инвестирует более 100 миллионов, прибегая к кредитам, но и у этого есть предел, подчеркивают в Elektrilevi.