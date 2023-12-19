Йыхви и Силламяэ вошли в кубковой серии по футзалу в восьмерку сильнейших

Йыхвиский "Phoenix" победил раазикуский "Joker" со счетом 8:5. Играющему в лиге мастеров Йыхви не просто было справиться с входящим в число аутсайдеров первой лиги Раазику. Не прошло и пяти минут встречи, как Йыхви уже вел в счете 4:0, однако с этого момента игра стала равной и мячи начали влетать также в ворота йыхвисцев, которые в этой игре защищал Роман Свидович, обычно являвшийся игроком на площадке.

Да конца игры оставалось меньше восьми минут, когда Раазику уменьшил разрыв в счете до 5:7, однако Йыхви все же не упустил победу из рук. За команду Йыхви по два гола забили в этой игре Николай Марчук и Иван Радионов.

В восьмерку сильнейших вошел также силламяэский "NPM Silmet", уверенно - 8:1 - победивший вторую команду тартуского "Ravens".

Из борьбы за кубок выбыл, однако, нарвский "United", уже в одной восьмой финала встретившийся с фаворитом серии - виймсиским "SMSRaha" и проигравший со счетом 1:4.