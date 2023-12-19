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Исчезновение и таинственная смерть человека на разрезе в Айду оказались последствием пьяной ссоры

Эрик Калда
, журналист
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Тело Андруса Сааремяги обнаружили в воде у подножия одного из расположенных в Айду ветрогенераторов.
Тело Андруса Сааремяги обнаружили в воде у подножия одного из расположенных в Айду ветрогенераторов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Предстоящим летом Вируский уездный суд будет рассматривать уголовное дело, по которому под судом будут двое мужчин, обвиняемых в связи убийством, имевшим место прошедшим летом на разрезе в Айду.

Андрус Сааремяги (51) бесследно пропал 19 июля этого года, и близкие сообщили об этом в полицию. Два дня спустя его сгоревший автомобиль был обнаружен в лесу под Люганузе. Это дало полиции основания предположить, что жизнь мужчины находится под угрозой, и 22 июля полиция обратилась к общественности, чтобы установить, не знает ли кто-нибудь о местонахождении Сааремяги. В то же время проверили последнее место его пребывания, и в подъезде обнаружили следы крови и волочения.

Тело нашел случайный прохожий

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