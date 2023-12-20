Кохтла-Ярве получил рекордное количество предложений на звание почетного гражданина

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, такое количество предложений является сюрпризом, но это приятный сюрприз.

"Среди кандидатов на звание почетного гражданина есть люди разного возраста и из разных сфер деятельности. На это звание номинированы несколько деятелей культуры и спорта, а также местные политики, что удивительно, учитывая критику, звучавшую в адрес одного из решений прошлых лет о присвоении звания почетного гражданина члену горсобрания, долгое время активно участвовавшему в городской политике", - сказал Одинец.

По словам Одинца, на количество предложений повлияло упрощение процедуры выдвижения кандидатов в этом году, а также больше информации и повышение осведомленности о звании почетного гражданина. "То, что мы больше не спрашиваем согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры, тоже, безусловно, сказалось. Ранее именно это называлось причиной того, что заявок было значительно меньше", - пояснил председатель городского собрания.

Почетного гражданина из числа представленных кандидатов выбирает комиссия по образованию и культуре горсобрания, решение комиссии должно быть утверждено городским собранием. Звание почетного гражданина сопровождается денежным вознаграждением в размере 4920 евро.