НКО "Viru Instituut" хочет привнести в детские сады больше традиционной культуры

На прошлой неделе НКО "Viru Instituut" организовало в детском саду "Pillerkaar" в Йыхви день традиционной культуры. Поскольку детские сады получили некоторую поддержку из Фонда поддержки традиционной культуры Вирумаа на покупку народной одежды, уместно было подробнее поговорить о народном костюме Вирумаа и о том, как его носят.

- Если сегодня мы делаем народные костюмы для детей по образцу взрослых, то это наше собственное творчество. 150-200 лет назад дети всегда носили простые рубахи. Но если бы у наших крестьян была возможность, они бы одевали своих детей в нарядную и красивую одежду. Но тогда жизнь была суровой и трудной, - сказала Керсти Лойте, опубликовавшая объемистую книгу о народных костюмах Вирумаа.