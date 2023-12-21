НКО "Viru Instituut" хочет привнести в детские сады больше традиционной культуры

НКО "Viru Instituut" хочет более тесно сотрудничать с детскими садами, чтобы с малых лет пробудить интерес к краеведению и традиционной культуре и приобщать подрастающее поколение к наследию предков.
На прошлой неделе НКО "Viru Instituut" организовало в детском саду "Pillerkaar" в Йыхви день традиционной культуры. Поскольку детские сады получили некоторую поддержку из Фонда поддержки традиционной культуры Вирумаа на покупку народной одежды, уместно было подробнее поговорить о народном костюме Вирумаа и о том, как его носят.