Чт, 21.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

НКО "Viru Instituut" хочет привнести в детские сады больше традиционной культуры

Сирле Соммер-Калда
Copy
Керсти Лойте рассказала о народных костюмах Вирумаа и показала на картинах XIX века, что даже на празднике дети были в одной рубашке. Народную одежду носили только взрослые. "Девочки надевали юбки, только став девушками, а мальчики получали брюки, когда их возраст исчислялся двузначным числом".
Керсти Лойте рассказала о народных костюмах Вирумаа и показала на картинах XIX века, что даже на празднике дети были в одной рубашке. Народную одежду носили только взрослые. "Девочки надевали юбки, только став девушками, а мальчики получали брюки, когда их возраст исчислялся двузначным числом". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

НКО "Viru Instituut" хочет более тесно сотрудничать с детскими садами, чтобы с малых лет пробудить интерес к краеведению и традиционной культуре и приобщать подрастающее поколение к наследию предков.

На прошлой неделе НКО "Viru Instituut" организовало в детском саду "Pillerkaar" в Йыхви день традиционной культуры. Поскольку детские сады получили некоторую поддержку из Фонда поддержки традиционной культуры Вирумаа на покупку народной одежды, уместно было подробнее поговорить о народном костюме Вирумаа и о том, как его носят.

- Если сегодня мы делаем народные костюмы для детей по образцу взрослых, то это наше собственное творчество. 150-200 лет назад дети всегда носили простые рубахи. Но если бы у наших крестьян была возможность, они бы одевали своих детей в нарядную и красивую одежду. Но тогда жизнь была суровой и трудной, - сказала Керсти Лойте, опубликовавшая объемистую книгу о народных костюмах Вирумаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх