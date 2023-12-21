Правительство решило расширить полигон в Сиргала

Правительство республики приняло решение о расширении полигона Сиргала, что необходимо для развития военного потенциала.
Полигон в Сиргала будет расширяться только за счет государственных земель. «У нас достаточно государственной земли вокруг тренировочного поля Сиргала на северо-востоке Эстонии, чтобы расширить тренировочную территорию до необходимой степени. Расширение тренировочного поля Сиргала запланировано давно и не произойдет внезапно. Мы сделали это в рамках обычного процесса планирования. Я благодарю все местные органы власти и жителей, которые хорошо с нами сотрудничают и относятся с пониманием", - сказал министр обороны Ханно Певкур.
Полигон расширится с нынешних 2790 га до 7758,7 га.
«Расширение полностью охватывает государственные земли, и мы используем бывший сланцевый карьер. Никакой частной собственности в зоне расширения не останется", - подтвердил Певкур.
На полигоне Сиргала, действующем с 2008 года, организовать необходимую военную подготовку не представляется возможным. На данный момент возможна организация боевых стрельб группового подразделения, стрельб из противотанковых средств, минометов и крупнокалиберных пулеметов, а также учебные испытания бронетехники, однако невозможно выполнение маневров, имитирующих бой с механизированными частями, повышающими обороноспособность Эстонии.
Также невозможно вести стрельбу с движения механизированными подразделениями на полигоне. Расширение поля обучения обеспечит недостающие ранее возможности.
Помимо Нарва-Йыэсуу, расширение распространяется также на волости Тойла и Алутагузе, которые впервые получат компенсации за беспокойство.