Правительство решило расширить полигон в Сиргала

Полигон в Сиргала будет расширяться только за счет государственных земель. «У нас достаточно государственной земли вокруг тренировочного поля Сиргала на северо-востоке Эстонии, чтобы расширить тренировочную территорию до необходимой степени. Расширение тренировочного поля Сиргала запланировано давно и не произойдет внезапно. Мы сделали это в рамках обычного процесса планирования. Я благодарю все местные органы власти и жителей, которые хорошо с нами сотрудничают и относятся с пониманием", - сказал министр обороны Ханно Певкур.