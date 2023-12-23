Юные художники поделились мыслями, навеянными музыкой

Ахтмеская школа искусств назвала победителей ХV международного конкурса детского рисунка "Искусство: игра или творчество?". Впервые церемония награждения прошла в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Лучшие работы украсили стену кафе, а все остальные до 15 января можно увидеть в школьной галерее.
На конкурс, подтемой которого на этот раз была "Слушая музыку", поступило более 70 рисунков. Заведующий художественным отделением Александр Дикушенко доволен, что активное участие приняли не только кохтла-ярвеские школы и студии, но также из других городов - Тапа, Таллинна, Пярну, Нарвы и других. Статус международного конкурса помогли поддержать картины, присланные из Латвии и Финляндии.