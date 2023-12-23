Юные художники поделились мыслями, навеянными музыкой

На конкурс, подтемой которого на этот раз была "Слушая музыку", поступило более 70 рисунков. Заведующий художественным отделением Александр Дикушенко доволен, что активное участие приняли не только кохтла-ярвеские школы и студии, но также из других городов - Тапа, Таллинна, Пярну, Нарвы и других. Статус международного конкурса помогли поддержать картины, присланные из Латвии и Финляндии.

- Ахтмеская школа искусств проводит этот конкурс уже более 20 лет, и о нем многие знают, - подчеркнул он. - Идавирусцы всегда самые активные, но с каждым разом прибавляются и авторы из других городов страны. Бывало, что присылали по несколько сотен рисунков. Стран-участников тоже было больше, но в этом году меньше не потому, что тема показалась сложной, для кого-то пересылка дороговата, с некоторыми странами из-за войны прервались связи... Количество не главное, важно, что юные художники выражали на бумаге свои мысли и идеи и зрители получают разнообразные впечатления.