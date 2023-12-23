Дразнивший полицию и прокуратуру российской символикой мужчина оштрафован

В этом году 9 мая Маргус (43) рассылал в социальных сетях посты с георгиевской ленточкой и красной пятиконечной звездой. "То есть рассылаемыми по случаю этого дня публичными постами он выражал поддержку военной идеологии государства-агрессора, а также его целям и методам", - сочла полиция и оштрафовала мужчину на 400 евро.