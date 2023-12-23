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Дразнивший полицию и прокуратуру российской символикой мужчина оштрафован

Эрик Калда
, журналист
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По оценке Вируского уездного суда, с 24 февраля прошлого года всем стало однозначно ясно, какое значение имеют российские символы.
По оценке Вируского уездного суда, с 24 февраля прошлого года всем стало однозначно ясно, какое значение имеют российские символы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция оштрафовала проживающего в Ида-Вирумаа мужчину, который в мае этого года отправлял в полицию и прокуратуру изображения с российской символикой и превозносящие Россию сообщения, а также распространял их в социальных сетях.

В этом году 9 мая Маргус (43) рассылал в социальных сетях посты с георгиевской ленточкой и красной пятиконечной звездой. "То есть рассылаемыми по случаю этого дня публичными постами он выражал поддержку военной идеологии государства-агрессора, а также его целям и методам", - сочла полиция и оштрафовала мужчину на 400 евро.

Маргус с наказанием не смирился и обратился в суд, утверждая, что он российскую агрессию не поддерживает, однако в российском празднике победы ничего плохого нет, это память о войне.

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