ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Центром народных гуляний в предрождественской Нарве стали Ратуша и две площади рядом с ней

Рождественская деревня на Ратушной площади Нарвы открылась в пятницу и будет работать вплоть до 26 декабря включительно, с 12.00 до 18.00 ежедневно.

По словам организатора Артема Поляка из НКО "Wildstream", рождественская деревня появилась в Нарве уже в девятый раз. Прежде она разворачивалась в разных других людных местах города, а после завершения в 2023 году реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади центр рождественских гуляний переместился сюда.

- В этом году программа включает в себя песни и танцы, которые будут проходить каждый день с четырех до пяти вечера. Все остальное время можно наслаждаться атмосферой, пить глинтвейн, покупать подарки, вкусно поесть, поучаствовать в мастер классах и пообщаться с Дедом Морозом, - рассказал Поляк.

Он добавил, что в этом году в Украине Рождество будут впервые праздновать 25 декабря, а не в январе, и поэтому в Нарве было решено совместно с досуговым центром "OGOGO", который занимается украинской молодежью и беженцами, поддержать жителей Украины. В тот рождественский день концертная программа рождественской деревни будет включать в себя песни, танцы и традиции украинского народа.

Запели часы Нарвской ратуши

Часы ратуши с весны уходящего года хоть и показывали верное время, но оставались безмолвными. К Рождеству они наконец обрели свой мелодичный голос, как сообщил Нарвский деператмент развития и экономики города.

Часы ратуши теперь бьют каждый целый час с 9.00 до 21.00, а в дополнение к классическому бою в 12.00 и в 18.00 часов жители и гости Нарвы смогут насладиться звучанием мелодии. На время зимних праздников это будет рождественская песня "Тихо, тихо" финского композитора Армаса Маасало (1885-1960).

Для использования в дальнейшем подготовлены следующие мелодии:

Немецкая народная мелодия "Mu isamaa armas"

Франц Лист - "Armuunelm"

Мыкола Леонтович "Carol of the bells", по мотвам украинской народной песни "Shchedryk"

Раймонд Валгре - "Нарвский вальс".

По будням мелодии будут звучать в 12.00 и в 18.00, а выходные дни и государственные праздники добавится мелодия в 21.00, которая будет завершать дневной цикл боя часов.

В ночное время будет сохраняться тишина.

Как добавили в Нарвском деператменте развития и экономики, установленное на часах ратуши современное звуковое оборудование позволяет настроить любой режим боя и музыки, учитывая время суток, дни недели и так далее. В течение января-февраля 2024 года еще будут продолжаться настройка звукового оборудования и определение оптимальных режима звучания и громкости часов.