На перестроенной в этом году Ратушной площади Нарвы впервые открылась рождественская деревня. Вдобавок к этому позади Нарвской ратуши открылась новая Стокгольмская площадь. Согласно концепции развития района Старого города и квартала ратуши, именно Стокгольмская площадь должна со временем стать центральной городской площадью Нарвы и основным местом проведения общегородских мероприятий.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Центром народных гуляний в предрождественской Нарве стали Ратуша и две площади рядом с ней
Рождественская деревня на Ратушной площади Нарвы открылась в пятницу и будет работать вплоть до 26 декабря включительно, с 12.00 до 18.00 ежедневно.
По словам организатора Артема Поляка из НКО "Wildstream", рождественская деревня появилась в Нарве уже в девятый раз. Прежде она разворачивалась в разных других людных местах города, а после завершения в 2023 году реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади центр рождественских гуляний переместился сюда.
- В этом году программа включает в себя песни и танцы, которые будут проходить каждый день с четырех до пяти вечера. Все остальное время можно наслаждаться атмосферой, пить глинтвейн, покупать подарки, вкусно поесть, поучаствовать в мастер классах и пообщаться с Дедом Морозом, - рассказал Поляк.
Он добавил, что в этом году в Украине Рождество будут впервые праздновать 25 декабря, а не в январе, и поэтому в Нарве было решено совместно с досуговым центром "OGOGO", который занимается украинской молодежью и беженцами, поддержать жителей Украины. В тот рождественский день концертная программа рождественской деревни будет включать в себя песни, танцы и традиции украинского народа.
Запели часы Нарвской ратуши
Часы ратуши с весны уходящего года хоть и показывали верное время, но оставались безмолвными. К Рождеству они наконец обрели свой мелодичный голос, как сообщил Нарвский деператмент развития и экономики города.
Часы ратуши теперь бьют каждый целый час с 9.00 до 21.00, а в дополнение к классическому бою в 12.00 и в 18.00 часов жители и гости Нарвы смогут насладиться звучанием мелодии. На время зимних праздников это будет рождественская песня "Тихо, тихо" финского композитора Армаса Маасало (1885-1960).
Для использования в дальнейшем подготовлены следующие мелодии:
- Немецкая народная мелодия "Mu isamaa armas"
- Франц Лист - "Armuunelm"
- Мыкола Леонтович "Carol of the bells", по мотвам украинской народной песни "Shchedryk"
- Раймонд Валгре - "Нарвский вальс".
По будням мелодии будут звучать в 12.00 и в 18.00, а выходные дни и государственные праздники добавится мелодия в 21.00, которая будет завершать дневной цикл боя часов.
В ночное время будет сохраняться тишина.
Как добавили в Нарвском деператменте развития и экономики, установленное на часах ратуши современное звуковое оборудование позволяет настроить любой режим боя и музыки, учитывая время суток, дни недели и так далее. В течение января-февраля 2024 года еще будут продолжаться настройка звукового оборудования и определение оптимальных режима звучания и громкости часов.
Точно к началу работы рождественской деревни в Нарве, рядом с ратушей, открылась совершенно новая Стокгольмская площадь. Строительные заграждения убраны - и площадь теперь открыта для жителей и гостей города, как сообщили в Нарвском департаменте развития и экономики города.
На Стокгольмской площади позади здания Нарвской ратуши сооружен фонтан, зимой остающийся, естественно, без воды, установлены малые формы, контейнерное озеленение, современное освещение. В теплое время года там планируется летнее кафе, созданы возможности для установка сцены и проведения концертов и прочих мероприятий.
В Нарвском департаменте развития и экономики особо отметили, что Стокгольмская площадь, которой здесь не было никогда прежде, примечательна сохранившимися историческими фундаментами, законсервированными под землей, и старой улицей Хельсинки, которая промаркирована на своем точном историческом месте, но как улица сейчас не существует. Напомним, карта и внешний вид Старой Нарвы радикально изменились после бомбардировок в 1944 году и послевоенного сноса руин с последующей перестройкой города.
Стокгольмская площадь
- Автором архитектурного решения Стокгольмской площади является ТОО "KOKO Arhitektid" - победитель архитектурного конкурса по центру Старого города Нарвы. Строительные работы выполнены фирмами "RTS Infra Eesti" и "RTS Infraehitus".
- В начале декабря 2023 года строительные работы первого этапа Стокгольмской площади были успешно завершены, и 21 декабря Нарвская городская управа выдала разрешение на эксплуатацию новой городской площади. С 22 декабря Стокгольмская площадь открыта.
- Согласно концепции развития Старого города Нарвы и квартала Ратуши, Стокгольмская площадь станет центральной городской площадью и основным местом проведения общегородских мероприятий.
- Общей целью проекта "Строительство Стокгольмской площади, первый этап" является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее ценного городского пространства Нарвы.
- Общая стоимость проекта первого этапа Стокгольмской площади - 2298022 евро, в том числе самофинансирование города - 679150 евро и софинансирование программы - 1618872 евро. Проект был поддержан Государственным центром вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы содействия устойчивому развитию городов Ида-Вирумаа.