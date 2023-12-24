На восточной границе снова задержали группу нелегалов

Из задержанных в приграничной зоне десять человек были выходцами с Ближнего Востока и один из Северной Африки, которые планировали нелегально попасть в Эстонию, сообщает RusDelfi со ссылкой на Федеральную Службу Безопасности (ФСБ) РФ

Никто из задержанных не имел разрешения ни на пребывание в приграничной зоне, ни на легальное пересечение границы. Их поместили в изолятор временного содержания, а затем депортируют из России.

Ранее на этой неделе, 21 декабря, в 8.30 утра в Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что на перекрестке Веретиня в волости Сетомаа были замечены восемь темнокожих людей.

Прибывшие на место пограничники примерно в 1,5 километрах от линии временного контроля задержали группу иностранцев.

Все восемь задержанных - молодые мужчины индийского происхождения, их доставили в Выруское отделение полиции для выяснения точных обстоятельств. Согласно документам, они прибыли в Россию через московский аэропорт, сообщили в Лыунаской префектуре.