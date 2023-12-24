Шестимесячный Euribor понизился до 3,9%

Последний раз ставка "еврибора" сроком на полгода опускалась до этого же показателя показателя 5 июля. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

В целом аналитики прогнозируют, что к концу следующего года Euribor может опуститься до 2,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.

Euribor (European Interbank Offered Rate) - общеевропейская межбанковская процентная ставка, по которой европейские банки могут предоставлять друг другу кредиты.