Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС

О решении продлить действие санкции сообщил телеграм-канал кабинета министров РФ. Ограничения были введены в 2022 году в ответ на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Теперь запрет "будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения". Исключение делается только для перевозки почты, в том числе дипломатической, а также для доставки гуманитарной помощи.

В новой версии запрет не распространяется на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.