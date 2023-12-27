В Йыхви горел частный дом

На место происшествия прибыли спасатели из Йыхви и Силламяэ.

- К счастью, людей в здании не обнаружено, - сказал представитель Спасательного департамента Рамон Руотси.

В целом рождественские выходные в Эстонии выдались для Спасательного департамента довольно насыщенными - всего с 24 декабря до утра вторника, 26 декабря, произошло 116 ситуаций, где потребовалась помощь спасателей.