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В Йыхви горел частный дом

Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 26 декабря на пульт Спасательного департамента поступил вызов из Козе в волости Йыхви, где горел частный дом, сообщает rus.err.

На место происшествия прибыли спасатели из Йыхви и Силламяэ.

- К счастью, людей в здании не обнаружено, - сказал представитель Спасательного департамента Рамон Руотси.

В целом рождественские выходные в Эстонии выдались для Спасательного департамента довольно насыщенными - всего с 24 декабря до утра вторника, 26 декабря, произошло 116 ситуаций, где потребовалась помощь спасателей.

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Йыхви
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