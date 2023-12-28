В Нарве снова ищут директора для дома культуры

От будущего директора требуется опыт руководящей работы не менее трех лет, степень магистра, а также знание эстонского языка на уровне С1.

Предыдущий конкурс на эту должность был объявлен в августе, но тогда определить победителя не удалось.

- Летом ни один из подавших на конкурс документы кандидатов не квалифицировался. Ни один из них не соответствовал всем выдвинутым требованиям, - сказала изданию rus.err заведующая отделом культуры Нарвской городской управы, председатель конкурсной комиссии Лариса Дегель, добавив, что квалификационные требования исходят из законодательных актов, поэтому они и в новом конкурсе не изменились.

- Мы сами не можем их ни ужесточить, ни смягчить. Но, возможно, что сейчас появятся новые кандидаты, - добавила Дегель.

Прием заявлений от кандидатов продлится до 31 января.

Предыдущая глава "Ругодива" Елена Калядина вышла на пенсию. По словам Калядиной, на ее решение также повлияло требование о знании эстонского языка на категорию С1.