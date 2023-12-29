Новый год начнется в Йыхви с концерта "Прощай оружие"

В церкви Св. Михаила выступят музыканты из Таллинна и Йыхви - профессионалы и студенты из Таллиннской школы музыки и балета (MUBA) и Эстонской академии музыки и театра (EMTA).

Вокальный цикл "Прощай, оружие" был написан в 1960-е годы композитором Микаэлем Таривердиевым специально для одноименного спектакля. В основу цикла легли тексты Эрнеста Хемингуэя, переведенные поэтом Андреем Вознесенским. Цикл представят Эдуард Теэ (слово), Валерия Эргардт (фортепиано) и Остап Ишов (ударные).

"Реквием по моему другу" - самое крупное произведение польского композитора Збигнева Прайснера, написанное для хора и органа в 1998 году, посвященное его ушедшему другу - кинорежиссеру Кшиштофу Кесьлёвскому. Реквием исполнит вокальный ансамбль Rejoice (Светлана Кекишева, Виктор Костюк, Марие Петерсон). Дирижер концерта - Сергей Миронов.