Нарвский Отдел культуры выдал щедрые премии директорам

Всего премии получили 26 нарвских работников из сферы образования. Максимальный размер премии составил 2895 евро - такую премию получила директор школы для взрослых Елена Каврус. За ней идут исполняющая обязанности директора Пяхклимяэской школы Ольга Элкснин и директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, получившие 2461 евро и 2350 евро соответственно.

Руководитель Отдела культуры Лариса Дегель подчеркивает, что сумма премии составляет определенный процент от месячной зарплаты.

- Величина заработной платы директоров школ установлена постановлением № 6 Нарвского горсобрания от 26.03.2015, и она зависит от количества учеников. В школе для взрослых самое большое количество учеников среди нарвских школ, - отметила Дегель.

Издание RusPostimees отмечает, что директора и исполняющие обязанности директоров школ получили больше своих коллег из детских садов или школ по интересам, где количество учеников намного меньше. Так, например, в Пяхклимяэской школе - 917 учеников, в Нарвском языковом лицее - 802, в школе для взрослых - 1686.

Rus.Postimees поинтересовался у Ларисы Дегель, по каким критериям оценивается результативность работы директоров учреждений.

- Критерий - оценка работодателя труда работников. Да, подход, возможно покажется субъективным, но в нынешних условиях, когда руководителю учебного учреждения приходится решать огромное количество очень сложных вопросов, обеспечение и отлаженная организация деятельности учреждения образования уже сами по себе являются хорошим результатом, - заявила Дегель.

Она также добавила, что возможности выплаты премий зависят от бюджета учреждений. Средства на оплату труда директоров общеобразовательных школ поступают из государственного бюджета, а расходы на оплату труда руководителей других городских учреждений покрываются из местного бюджета. "Возможности местного бюджета более скромные", - сказала Дегель.

Полную таблицу выписанных премий смотрите на сайте RusPostimees.