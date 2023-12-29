В Эстонии впервые за 10 месяцев зарегистрировано снижение заболеваемости коронавирусом

С 18 по 24 декабря в стране зарегистрировали 5929 новых случаев заражения COVID-19, что на 7,03% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

Заболеваемость снизилась почти во всех возрастных группах за исключением детей до 4-х лет, а также лиц старше 60 лет.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 291 пациента (неделей ранее 361) с коронавирусом. 129 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 131). В интенсивной терапии нуждались 10 человек, как минимум шести пациентам требовалась искусственная вентиляция легких. Большинство из нуждавшихся в госпитализации - лица старше 60 лет.

За неделю, по предварительным данным больниц, скончались четыре пациента с коронавирусом.