В Эстонии впервые за 10 месяцев зарегистрировано снижение заболеваемости коронавирусом

За минувшую неделю в Эстонии выявили на 7% меньше зараженных коронавирусом, чем в предыдущие семь дней. До этого рост заболеваемости COVID-19 наблюдался 10 недель подряд, передает rus.err.
С 18 по 24 декабря в стране зарегистрировали 5929 новых случаев заражения COVID-19, что на 7,03% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.
Заболеваемость снизилась почти во всех возрастных группах за исключением детей до 4-х лет, а также лиц старше 60 лет.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 291 пациента (неделей ранее 361) с коронавирусом. 129 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 131). В интенсивной терапии нуждались 10 человек, как минимум шести пациентам требовалась искусственная вентиляция легких. Большинство из нуждавшихся в госпитализации - лица старше 60 лет.
За неделю, по предварительным данным больниц, скончались четыре пациента с коронавирусом.