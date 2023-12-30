Многие самоуправления Ида-Вирумаа в последние годы отказывались от организации салютов по разным причинам. Это и желание обеспечить покой домашних животных, сэкономить деньги, соблюсти коронавирусные ограничения или нежелание потревожить громкими звуками душевный покой украинских военных беженцев. После долгих размышлений в Кохтла-Ярве и Люганузе пришли к решению: салюту в новогоднюю ночь быть.
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Тысячи евро на яркое и громкое шоу ⟩ Праздничные фейерверки взлетят в Кивиыли и Кохтла-Ярве
Часть людей считает традицию праздничных салютов очевидным расточительством, особенно в кризисные времена, другая переживает за животных, страдающих от резких звуков. С призывами об отказе от фейерверков нередко выступают экологи, но, несмотря на это, фейерверки имеют и немало поклонников, которые рады не только полюбоваться городским залпом праздничных огней, но и лично поучаствовать - покупают и запускают фейерверки, взрывы на городских улицах можно услышать задолго до праздника.