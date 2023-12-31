ИНТЕРВЬЮ ⟩ Руководитель европейской погранохраны в Нарве: Евросоюз должен стоять здесь очень твердо и демонстрировать солидарность

- Сложно это оценивать таким образом, что "кто является противником прямо здесь, в пределах города". Это, я думаю, вы сами можете видеть здесь очень-очень близко. Является ли Нарва единственным местом, которое может потенциально нести угрозу насилия? Нет, оно не единственное. Однако у нас очень надежный анализ рисков, который выискивает угрозы, и поэтому мы можем приспосабливаться соответственно ситуации.

- Кроме Нарвы есть и другие места на внешней границе Евросоюза, которые, может быть, также интересны. Почему же "Фронтекс" сегодня именно в Нарве?

- Потому что Нарва по-настоящему является воплощением внешней границы Европейского союза. Она так далеко на севере и она граничит с соседом, который не является хорошим соседом, а, наоборот, агрессивен и ведет войну с другим соседом. В Нарве не нужно искать: где же граница? - она вот, прямо тут. И когда вы видите замок и фортификации прямо через реку, то становится очень ясно, насколько геополитически важно расположена Нарва. И вот почему Евросоюз должен стоять здесь очень твердо и демонстрировать солидарность.

- Еще о будущем развитии "Фронтекс" в Нарве: что и в какие годы вы себе представляете в этом месте на границе с Россией? И насколько это зависит от хода войны в Украине?