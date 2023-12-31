Пограничники из разных стран Европы помогают охранять восточный рубеж Евросоюза в Нарве и подспудно интегрируют этот город в Европу. Заместитель исполнительного директора европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex" - офицер латвийской полиции Айя Калная. Она нынче в декабре в Нарвской ратуше участвовала в торжестве по случаю окончания учебы полусотни офицеров постоянного корпуса европейской погранохраны, а затем дала "Северному побережью" интервью о всеевропейской значимости "Frontex" в эстонском приграничном городе.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Руководитель европейской погранохраны в Нарве: Евросоюз должен стоять здесь очень твердо и демонстрировать солидарность
- В Нарве нас, конечно, очень интересует перспектива строительства учебного центра "Фронтекс", о котором говорилось в прошлые годы. Насколько это реальный проект?
- Я не думаю, что можем говорить именно о строительстве. В данный момент мы создаем Европейскую академию охраны границы и побережья, и эта академия не будет одним зданием. Она будет виртуально соединять тренировочные институции государств-членов ЕС, чтобы служить охране европейских границы и побережья. Это не только сотрудники "Фронтекс", которые сегодня, как вы видели в ратуше, окончили обучение, но будет также обучение сотрудников из государств-членов, которое отдельные государства порой не могут себе попросту позволить. Нарва станет частью этой учебной сети. Мы собираемся заключить меморандум о взаимопонимании, чтобы гарантировать, что сможем продолжать уже очень прочную кооперацию, которую сейчас имеем.
- Это все имеет непосредственное отношение к безопасности государств.
- Я полностью согласна с вами: это вопрос безопасности. И когда мы видим, как офицеры постоянного корпуса "Фронтекс", носящие европейскую униформу, стоят на внешних границах - особенно здесь, в Нарве, - это выглядит очень символично. Эти люди приносят Европу к этим границам. За этими людьми стоит не Эстония в одиночку, а весь Европейский союз. Это та солидарность, в которой мы отчаянно нуждаемся сегодня.
- Оценивается ли Нарва как место, потенциально опасное из-за близости к границе с Россией? Это не горячая, но все же теплая точка на карте?
- Сложно это оценивать таким образом, что "кто является противником прямо здесь, в пределах города". Это, я думаю, вы сами можете видеть здесь очень-очень близко. Является ли Нарва единственным местом, которое может потенциально нести угрозу насилия? Нет, оно не единственное. Однако у нас очень надежный анализ рисков, который выискивает угрозы, и поэтому мы можем приспосабливаться соответственно ситуации.
- Кроме Нарвы есть и другие места на внешней границе Евросоюза, которые, может быть, также интересны. Почему же "Фронтекс" сегодня именно в Нарве?
- Потому что Нарва по-настоящему является воплощением внешней границы Европейского союза. Она так далеко на севере и она граничит с соседом, который не является хорошим соседом, а, наоборот, агрессивен и ведет войну с другим соседом. В Нарве не нужно искать: где же граница? - она вот, прямо тут. И когда вы видите замок и фортификации прямо через реку, то становится очень ясно, насколько геополитически важно расположена Нарва. И вот почему Евросоюз должен стоять здесь очень твердо и демонстрировать солидарность.
- Еще о будущем развитии "Фронтекс" в Нарве: что и в какие годы вы себе представляете в этом месте на границе с Россией? И насколько это зависит от хода войны в Украине?
- Я не думаю, что есть связь с войной. Это в большей степени относится к желанию создать крепкую учебную структуру для европейской охраны границ и побережья. Надо понимать, что это не погранохрана одного государства-члена ЕС, а мы говорим о тысячах и тысячах профессионалов, стоящих на европейской границе. Сегодня еще более важно понимать, что это вопрос не только национального участка границы, так как границы стран ЕС взаимосвязаны. Финляндия закрыла пограничные пункты пропуска, и следом мы ожидаем, что будут изменения в потоках, которые направятся на другие пограничные пункты. Это естественно, и это то, как работает, прежде всего, организованная преступность: они смотрят, где они смогут. Так что прошли времена, когда мы думали: "Окей, мы обезопасили один участок границы, и все будет прекрасно". Нет, не будет, ведь это - как вода, течет там, где может. А мы должны быть уверены, что мы защищаем границы.
Но мы защищаем также и право пересекать их - это часть нашего благополучия. Оно не только в закрытии границ. Наше благополучие зависит от перемещения людей, свободы перемещения и перемещения товаров.
- Все-таки снова спрошу о планах и сроках.
- В этом году в марте мы приняли стратегию европейской пограничной и береговой охраны. Согласно этой стратегии, наша цель - учредить в течение двух лет виртуальную академию. В первой половине следующего года мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании и другие документы, что выяснят наши юристы в переговорах с эстонскими коллегами. Это действительно интенсифицирует процесс и создаст прочное основание под нашим сотрудничеством, которое у нас с Академией внутренней обороны и ее Нарвским учебным центром.
- Вы сами из Латвии. Может, вам больше хотелось, чтобы что-то подобное было в вашей стране?
- Я проработала в структурах Европейского союза в течение 11 лет, и у меня нет права отдавать предпочтение какой-то одной стране или региону. Хотя, естественно, я чувствую себя как дома также и в Нарве, и в Эстонии.
Подобные решения не делаются на основании чьей-либо принадлежности - такое было бы очень неправильным. Решения в действительности в руках государств-членов: участвуют ли они в данном проекте или нет. Эстония очень четко сказала: "Мы хотим быть частью этого". И Эстония оказалась очень гостеприимна.
У нас есть и другие партнеры: участвуют Португалия, Испания, Италия. Создана вполне себе сеть сотрудничества с партнерами-академиями. Почему сеть лучше? Потому что она распространяет знания по всему ЕС.
- Здесь в Нарве живут обычные люди, и есть своя местная специфика местного населения, о чем вы наверняка знаете. Что здешние люди почувствуют, что они скажут, когда "Фронтекс" станет здесь еще большей силой?
- Символически я нахожу очень-очень сильным и мощным, что "Фронтекс" приходит сюда. Это не одно какое-то агентство Евросоюза, а это целый Европейский союз приходит в это место, которое так далеко от Брюсселя. Или даже от Варшавы, где базируется "Фронтекс". Я думаю, что это символически показывает местным людям: Европейский союз сейчас тут и это место - часть Европейского союза, Европейский союз здесь, чтобы поддерживать и защищать вас. Это очень-очень важно особенно для наших маленьких национальных государств, потому что мы не были независимы на протяжении довольно длительного времени. Европейский союз сейчас утверждает здесь, в Нарве: "Вы - Европа".
- Первого мая будет ровно двадцать лет, как на границе в Нарве взметнулся в небо флаг Евросоюза. Видимо, спустя два десятилетия надо повторять. Для "Фронтекс" это работа, но при том это еще и символ.
- Я полностью согласна с вами, что это символично. Хотя я абсолютно убеждена, что людям здесь не нужно напоминать, что они часть Европейского союза. Флаг Европы и флаг "Фронтекс" - это чтобы снова заверить и укрепить послание.
- Многие предпочитают оценивать перемены рабочими местами, новыми зданиями и дорогами, другими благами. Что принесет "Фронтекс" в нарвский регион, кроме красивых людей из других европейских стран в красивой униформе?
- Ну, это ведь тоже немаловажно. (Смеется.) "Фронтекс" не создан, чтобы строить дороги - для этого есть куча инструментов Европейского союза, с которыми занимается и Эстония, так что я не буду говорить об этом. Когда мы организуем тренировочные действия, выгоду извлекают, во-первых, местные специалисты, но также и здешняя профессиональная школа. Это привносит знания, которые могли тут не существовать прежде, но были где-то еще. Я более сфокусирована на знаниях. "Фронтекс" не будет строить новые сооружения.
- Может, "Фронтекс" будет строить здесь новые семьи?
- Ну, на это мы всегда надеемся. (Смеется.)
- Это интеграция.
- Именно! Это интеграция и взаимное понимание. Во "Фронтексе" множество мультинациональных семей, и они богаты этим. Удивительно слушать их рассказы. У меня есть испанский коллега, который женат на польской даме, и он такой говорит: "Ребята, как вы можете есть в шесть вечера?! Это меня реально убивает". Потому что он - испанец, а они едят в девять-десять вечера...
Сближение культур - это то, о чем Европейский союз, о чем мультикультурализм. Это делает нас богаче. Мои дочери учились в Соединенном Королевстве, так вот их понимание различий в культурах и о разнообразии непревзойденно в сравнении со мной, получившей образование в Риге, выросшей в Риге и проработавшей большую часть жизни в Риге. Они уже другие люди - и в этом большое подспорье для Европейского союза.