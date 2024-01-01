Государство выделило деньги на реконструкцию многоквартирных домов Ида-Вирумаа

Учреждение "KredEx" 24 января начнет прием ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов Ида-Вируского уезда. Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности.

Бюджет пособия - 9,4 миллиона евро.

Руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности "KredEx" Трийн Рейнсалу призывает всех подать ходатайство, поскольку в Ида-Вирумаа никогда прежде не было столь хороших возможностей для ремонта жилья за счет государственной субсидии: "Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях. Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь оно покрывает 70% от стоимости работ. При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%".

Помимо большой ставки пособия, государственные услуги помогут товариществам с покрытием доли самофинансирования. Если банк не выдает кредит, можно ходатайствовать о кредите на реновацию многоквартирного дома опять же в "KredEx". Также на помощь товариществам придет поручительство "KredEx" по кредиту для многоквартирного дома, о котором можно ходатайствовать в банке.

Имеется и ориентированное специально на Ида-Вирумаа консультирование "KredEx". Информированием квартирных товариществ Ида-Вируского уезда занимается консультант по Ида-Вирумаа, которого можно также пригласить на собрание товарищества. Бесплатные рекомендации по состоянию многоквартирного дома и потребности в реконструкции дает технический эксперт "KredEx".

Перед началом приема ходатайств "KredEx" организует для всех желающих по всему уезду информационные дни. Информация о консультировании и информационных днях доступна на сайте.

При частичной реконструкции энергоэффективность здания должна повыситься по меньшей мере на один класс. При полной реконструкции потребуется достичь класса энергоэффективности С или выше.

Пособие выделяется в числе прочего на реновацию несущей конструкции и фасада дома, строительство системы водоснабжения и канализации, установку системы сбора сточных вод, ремонт балконов, строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей, реконструкцию электросистемы здания и т.д.

У пособия отсутствует минимальный лимит. При полной реконструкции максимальная сумма пособия составляет 1,5 миллиона евро, при частичной - максимальный предел отсутствует.

Ходатайства будут приниматься в любое время до исчерпания бюджета на государственном портале E-toetus.

Данный проект финансирует Европейский фонд восстановления и устойчивости (RRF).