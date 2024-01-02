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В первый день года огонь тушили в портовой зоне Силламяэ

Северное побережье
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Спасатели тушат загоревшуюся кучу щепы на территории Силламяэского порта.
Спасатели тушат загоревшуюся кучу щепы на территории Силламяэского порта. Фото: Ida päästekeskus

В первый день наступившего 2024 года спасателям поступил тревожный вызов из силламяэской портовой зоны, где в куче щепы разгорался огонь.

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 1 января в 12.03 поступило сообщение о возгорании кучи щепы на территории порта в городе Силламяэ.

К работам по тушению привлекли тяжелый фронтальный погрузчик, который поднимал кучу, чтобы пожарные могли делать свою работу. На все это ушло более двух часов, так что место происшествия спасатели смогли покинуть ближе к трем часам дня.

О вероятной причине возгорания не сообщается.

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Силламяэ
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