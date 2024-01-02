Пять подвалов в Нарве и Кохтла-Ярве переоборудуют под укрытия при государственном софинансировании

Спасательный департамент в мае 2023 года открыл для квартирных товариществ в городах прием заявок на улучшение подвалов, чтобы там можно было укрыться. Можно было попросить деньги на покупку генераторов, автономных аккумуляторных батарей или на ремонт подвальных входов. Всего по Эстонии поступило 56 заявок, из которых поддержку получат 27, в том числе пять из Ида-Вирумаа.
Из всех заявок, рассмотренных оценочной комиссией, будет поддержано 27 проектов на общую сумму 1,2 миллиона евро. Почти половина поддержанных заявок поступили из Таллинна, в Ида-Вирумаа поддержку получат четыре проекта в Нарве и один в Кохтла-Ярве.
Как напомнили в Спасательном депртаменте, в проекте могли принять участие товарищества многоквартирных домов, расположенных в густонаселенных районах с населением не менее 15000 жителей (Таллинн, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Нарва, Вильянди, Маарду). Они представляют собой преимущественно крупнопанельные дома типового проекта или многоквартирные дома, построенные в период с 1950 по 1990 год.
Помимо приспособления под укрытия подвалов многоквартирных домов, целью приема заявок было выявить в принципе заинтересованность квартирных товариществ в такой мере поддержки и заодно получить представление о стоимости переделки различных типов подвалов под укрытие.
Советник Спасательного департамента по укрытиям Стен-Патрик Креэк подчеркивает, что этот пилотный проект был разработан в первую очередь с учетом наиболее распространенных многоквартирных домов. "Цель заключалась в том, чтобы выяснить, что больше всего беспокоит квартирные товарищества и какой реальный финансовый ресурс необходим, чтобы вообще сделать подвалы пригодными для укрытия", - объяснил Креэк.
Укрытия делятся на три типа: общественное укрытие (предназначено для быстрого, кратковременного укрытия людей в общественных местах в случае непосредственной опасности), частное укрытие (место укрытия для жителей конкретного здания и их родственников, например, подвал дома) и комната для укрытия (помещение без окон, желательно с бетонными или каменными стенами, например, ванная).
Если общественное укрытие предназначается в первую очередь для людей, оказавшихся на улице в момент опасности, то людям на работе или дома следует оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал.
Спасательный департамент также напомнил, что помимо военной угрозы, укрытие может потребоваться в экстремальных погодных условиях или при крупномасштабном загрязнении воздуха.