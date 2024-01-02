Пять подвалов в Нарве и Кохтла-Ярве переоборудуют под укрытия при государственном софинансировании

Из всех заявок, рассмотренных оценочной комиссией, будет поддержано 27 проектов на общую сумму 1,2 миллиона евро. Почти половина поддержанных заявок поступили из Таллинна, в Ида-Вирумаа поддержку получат четыре проекта в Нарве и один в Кохтла-Ярве.

Как напомнили в Спасательном депртаменте, в проекте могли принять участие товарищества многоквартирных домов, расположенных в густонаселенных районах с населением не менее 15000 жителей (Таллинн, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Нарва, Вильянди, Маарду). Они представляют собой преимущественно крупнопанельные дома типового проекта или многоквартирные дома, построенные в период с 1950 по 1990 год.

Помимо приспособления под укрытия подвалов многоквартирных домов, целью приема заявок было выявить в принципе заинтересованность квартирных товариществ в такой мере поддержки и заодно получить представление о стоимости переделки различных типов подвалов под укрытие.

Советник Спасательного департамента по укрытиям Стен-Патрик Креэк подчеркивает, что этот пилотный проект был разработан в первую очередь с учетом наиболее распространенных многоквартирных домов. "Цель заключалась в том, чтобы выяснить, что больше всего беспокоит квартирные товарищества и какой реальный финансовый ресурс необходим, чтобы вообще сделать подвалы пригодными для укрытия", - объяснил Креэк.

Укрытия делятся на три типа: общественное укрытие (предназначено для быстрого, кратковременного укрытия людей в общественных местах в случае непосредственной опасности), частное укрытие (место укрытия для жителей конкретного здания и их родственников, например, подвал дома) и комната для укрытия (помещение без окон, желательно с бетонными или каменными стенами, например, ванная).

Если общественное укрытие предназначается в первую очередь для людей, оказавшихся на улице в момент опасности, то людям на работе или дома следует оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал.

Спасательный департамент также напомнил, что помимо военной угрозы, укрытие может потребоваться в экстремальных погодных условиях или при крупномасштабном загрязнении воздуха.