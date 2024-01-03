Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 15-ю неделю подряд: безработных в республике стало больше за последнюю неделю почти на 500 человек, а уровень безработицы вырос до 8%, как пишет Rus.ERR, ссылаясь на данные Кассы по безработице.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,2%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,3%.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале 2024 года. Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.