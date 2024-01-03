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Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Представительство Кассы по безработице в Нарве.
Представительство Кассы по безработице в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По положению на 1 января в Эстонии было 53565 зарегистрированных безработных, пишет новостной портал Rus.ERR. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа.

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 15-ю неделю подряд: безработных в республике стало больше за последнюю неделю почти на 500 человек, а уровень безработицы вырос до 8%, как пишет Rus.ERR, ссылаясь на данные Кассы по безработице.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,2%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,3%.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале 2024 года. Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.

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