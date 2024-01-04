В Силламяэ началась уборка поваленных и опасных деревьев

В конце декабря в городе свежих морских ветров начали утилизировать поваленные и спиливать ставшие опасными деревья - это самые масштабные работы по расчистке городских улиц и парков за многие годы. При этом из городского бюджета не будет потрачено ни цента.
По словам руководителя отдела городского хозяйства Арво Сиреля, уборкой занимается специализированная фирма "Ida-Eesti Metsamajand", которая проводит все необходимые работы за свои средства, но собранный материал заберет себе - спиленные деревья и кусты измельчат и продадут.