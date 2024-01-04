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В Силламяэ началась уборка поваленных и опасных деревьев

Ирина Кивисельг
, журналист
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Вдоль улицы Калда уборочные работы начались в декабре, собранный материал будет измельчен и вывезен.
Вдоль улицы Калда уборочные работы начались в декабре, собранный материал будет измельчен и вывезен. Фото: Dmitri Lett

В конце декабря в городе свежих морских ветров начали утилизировать поваленные и спиливать ставшие опасными деревья - это самые масштабные работы по расчистке городских улиц и парков за многие годы. При этом из городского бюджета не будет потрачено ни цента.

По словам руководителя отдела городского хозяйства Арво Сиреля, уборкой занимается специализированная фирма "Ida-Eesti Metsamajand", которая проводит все необходимые работы за свои средства, но собранный материал заберет себе - спиленные деревья и кусты измельчат и продадут.

- Объемы большие, поэтому интерес взаимный, - объясняет Сирель. - Мы хотим как можно быстрее и больше убрать упавших во время осеннего шторма и других опасных деревьев, которые выявляют арбористы. В Силламяэ этим занимается сотрудник "МЕКЕ Sillamäe" Татьяна Малинина, у которой есть специальное образование. Уборочные работы проводятся ежегодно, в бюджет закладывается порядка 10 тысяч евро, но этого в основном хватает на проведение аварийных работ. Бывает, уборка одного дерева, создающего опасность, обходится до 500 евро, так что до сих пор процесс двигался не так быстро, как хотелось бы.

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