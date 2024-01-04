В Силламяэ началась уборка поваленных и опасных деревьев

- Объемы большие, поэтому интерес взаимный, - объясняет Сирель. - Мы хотим как можно быстрее и больше убрать упавших во время осеннего шторма и других опасных деревьев, которые выявляют арбористы. В Силламяэ этим занимается сотрудник "МЕКЕ Sillamäe" Татьяна Малинина, у которой есть специальное образование. Уборочные работы проводятся ежегодно, в бюджет закладывается порядка 10 тысяч евро, но этого в основном хватает на проведение аварийных работ. Бывает, уборка одного дерева, создающего опасность, обходится до 500 евро, так что до сих пор процесс двигался не так быстро, как хотелось бы.