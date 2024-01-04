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Новоиспеченный вице-мэр Кохтла-Ярве уже воспользовался отпуском

Эрик Гамзеев
, журналист
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Выбранный 28 ноября вице-мэром Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас уже в декабре ушел в отпуск и в начале января работает в домашней конторе.
Выбранный 28 ноября вице-мэром Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас уже в декабре ушел в отпуск и в начале января работает в домашней конторе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Назначенный в конце ноября на должность вице-мэра Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Денис Шалкаускас уже успел воспользоваться отпуском и после него предпочитает работать в домашней конторе, а не в горуправлении.

Входящая в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания Маре Роозилехт из избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" пожелала в своем запросе узнать, чем объясняется отсутствие Шалкаускаса на работе. По ее словам, Шалкаускас подал ходатайство об удаленной работе, то есть о работе в домашней конторе, 21 декабря и с 2 по 5 января.

"В ситуации, когда вице-мэр даже одного месяца не пробыл на должности и в городском образовании необходимо решить очень много важных и критических по времени заданий, непонятно, что вице-мэр желает работать в домашней конторе. Прошу мэра объяснить, целесообразно ли в нынешней напряженной и сложной ситуации разрешать вице-мэру работать пять рабочих дней в домашней конторе", - спросила она.

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