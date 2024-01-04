Новоиспеченный вице-мэр Кохтла-Ярве уже воспользовался отпуском

Назначенный в конце ноября на должность вице-мэра Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Денис Шалкаускас уже успел воспользоваться отпуском и после него предпочитает работать в домашней конторе, а не в горуправлении.
Входящая в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания Маре Роозилехт из избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" пожелала в своем запросе узнать, чем объясняется отсутствие Шалкаускаса на работе. По ее словам, Шалкаускас подал ходатайство об удаленной работе, то есть о работе в домашней конторе, 21 декабря и с 2 по 5 января.