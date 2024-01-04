Новоиспеченный вице-мэр Кохтла-Ярве уже воспользовался отпуском

Входящая в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания Маре Роозилехт из избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" пожелала в своем запросе узнать, чем объясняется отсутствие Шалкаускаса на работе. По ее словам, Шалкаускас подал ходатайство об удаленной работе, то есть о работе в домашней конторе, 21 декабря и с 2 по 5 января.

"В ситуации, когда вице-мэр даже одного месяца не пробыл на должности и в городском образовании необходимо решить очень много важных и критических по времени заданий, непонятно, что вице-мэр желает работать в домашней конторе. Прошу мэра объяснить, целесообразно ли в нынешней напряженной и сложной ситуации разрешать вице-мэру работать пять рабочих дней в домашней конторе", - спросила она.