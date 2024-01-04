У энергетиков возникли временные проблемы с отоплением города Нарва

Как сообщили в компании "Enefit Power", скачок температуры, который ощутили жители Нарвы, произошел из-за того, что в резервную котельную попала вода из лопнувшей на улице трубы.

- Котельную пришлось перезапускать, вследствие чего на короткое время была ограничена подача тепла, - рассказала пресс-представитель компании Елена Дербнева.

По ее словам, работа котельной была в кратчайшее время нормализована и температурный режим восстановлен.

Дербнева также заверила, что мощности резервной газовой котельной достаточно, для снабжения теплом всех клиентов в Нарве.

Сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", доставляющее теплоэнергию непосредственно в дома, уже принесло нарвитянам извинения за возникшие неудобства в связи с кратковременным понижением температурного режима в отопительной системе.

Тепло в Нарву поступает с электростанции Тепло для круглогодичного горячего водоснабжения и сезонного отопления домов в Нарве вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции, управляемой компанией "Enefit Power" в составе госконцерна "Eesti Energia".

Являющийся теплоносителем водяной пар производится на единственном сохраненном 11-м энергоблоке Балтийской электростанции, работающем на горючем сланце или его смеси с древесной щепой. Когда основной энергоблок стоит в резерве или на ремонте, тогда тепло для Нарвы вырабатывают в расположенной рядом газовой котельной. Газовая котельная также подключается в пиковые периоды потребления.

Транспортировкой по трубам и продажей тепла от Балтийской электростанции "Enefit Power" занимается АО "Narva Soojusvõrk", принадлежащее сетевому предприятию "Elektrilevi" в составе государственного энергоконцерна. "Narva Soojusvõrk" управляет теплосетью в целом, руководит проектами ее реновации и осуществляет необходимые инвестиции.

"Narva Soojusvõrk" снабжает теплоэнергией - горячей водой и отоплением - около 60 тысяч жителей Нарвского региона и обслуживает около 80 километров теплотрасс, из которых 45 километров уже реновированы.