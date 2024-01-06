Новую скульптуру на морском променаде в Силламяэ планируют разобрать

Зеленая скульптура лошади, установленная в конце года на новом участке морского променада в Силламяэ, настолько полюбилась горожанам, что уже через пару недель возникли опасения за ее сохранность. Поэтому ее хотят размонтировать и убрать до весны.
Строительство 800-метровой променадной дороги, соединяющей бульвар Мере с улицей Павлова, завершилось, и 15 декабря прошлого года самый большой дорожный проект в городе свежих морских ветров был принят в эксплуатацию. Еще не все горожане успели прогуляться здесь, но городским чиновникам уже пришлось подсчитывать ущерб: в новогодний праздник сгорела новая урна, а зеленая лошадка, установленная в начале променада, стала шататься - сказывается повышенное внимание горожан.