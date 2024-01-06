Новую скульптуру на морском променаде в Силламяэ планируют разобрать

Строительство 800-метровой променадной дороги, соединяющей бульвар Мере с улицей Павлова, завершилось, и 15 декабря прошлого года самый большой дорожный проект в городе свежих морских ветров был принят в эксплуатацию. Еще не все горожане успели прогуляться здесь, но городским чиновникам уже пришлось подсчитывать ущерб: в новогодний праздник сгорела новая урна, а зеленая лошадка, установленная в начале променада, стала шататься - сказывается повышенное внимание горожан.

- Не предполагали, что этот объект станет настолько популярным, скульптуру установили на обычный грунт, - сказал руководитель городского хозяйства Арво Сирель. - Около нее часто собираются компании, фотографируются, а в праздники отсюда запускали фейерверки - из-за этого, вероятно, пострадала урна, сгорев от неостывшей коробки от салюта. Придется думать, как восстанавливать урну, стоимость которой около трехсот евро. Скульптуру, которая обошлась городу более пяти тысяч евро, скорее всего, придется размонтировать и убрать до весны, потому что нужны меры для укрепления основания.