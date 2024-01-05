- Пуртсеская ферма - это дело жизни моих родителей. Они начинали около тридцати лет назад с семи коров, потихоньку дело разрасталось, в 2012 году был готов коровник с роботизированным доением, что для того времени было очень инновационной технологией. Улучшились как здоровье животных, так и надои. Мы с супругом пришли сюда в 2020 году, - рассказала Элийзе Ингел Пунгас, закончившая в прошлом году в Эстонском университете естественных наук магистратуру по специальности "животноводство".