НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ⟩ В Кохтла-Ярве один проект победил с очень маленьким перевесом по голосам

Голосование проходило с 11 по 17 декабря как в электронном виде, так и на месте в пяти частях города Кохтла-Ярве. В нем приняли участие 244 жителя города, как сообщили в Кохтла-Ярвеской горуправе.

Наибольшее количество голосов, а именно 125, собрал проект создания низкого парка приключений, с которым можно ознакомиться по этой ссылке. Горуправа на своем заседании официально подтвердила результаты голосования.

Реализация проекта парка приключений запланирована на 2024 год.

В качестве второго варианта расходования денег из народного бюджета Кохтла-Ярвеский молодежный центр предлагал построить в Ахтмеской части города комплекс качелей "Выше солнца". Он мог бы разгрузить уже существующие там детские игровые площадки.

В Кохтла-Ярвеской городской управе напомнили, что цель народного бюджета - улучшить понимание жителями процесса формирования городского бюджета, повысить гражданскую активность и реализовать новые идеи для решения важных местных задач. Через процедуру народного бюджета представители местного самоуправления имеют возможность участвовать в распределении бюджетных средств, предлагая и поддерживая различные идеи.