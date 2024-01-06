НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" ставит под сомнение обоснования Министерства образования и науки, на основании которых находят, что предоставление гимназического образования в Тойла надо прекратить.
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Родители тойласких школьников оспорили обоснования министерства, почему надо закрыть гимназическую часть
Поводом для запроса информации стало инвестиционное предложение, которое министерство сделало Тойлаской волости в июне прошлого года, предложив построить для основной школы новое и более энергоэкономичное здание. Условием этого было прекращение в Тойла обучения в гимназической ступени.