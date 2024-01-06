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Родители тойласких школьников оспорили обоснования министерства, почему надо закрыть гимназическую часть

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Министр образования и науки Кристина Каллас в ноябре объясняла коллективу тойлаской школы тонкости инвестиционного предложения. Родителей, которые борются за сохранение эстоноязычной школьной среды, вывело из себя утверждение министра, будто в Йыхвиской гимназии родным языком для 81% учащихся является эстонский. Это один из вопросов, которые задает в своем инфозапросе НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks".
Министр образования и науки Кристина Каллас в ноябре объясняла коллективу тойлаской школы тонкости инвестиционного предложения. Родителей, которые борются за сохранение эстоноязычной школьной среды, вывело из себя утверждение министра, будто в Йыхвиской гимназии родным языком для 81% учащихся является эстонский. Это один из вопросов, которые задает в своем инфозапросе НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" ставит под сомнение обоснования Министерства образования и науки, на основании которых находят, что предоставление гимназического образования в Тойла надо прекратить.

Поводом для запроса информации стало инвестиционное предложение, которое министерство сделало Тойлаской волости в июне прошлого года, предложив построить для основной школы новое и более энергоэкономичное здание. Условием этого было прекращение в Тойла обучения в гимназической ступени.

Объединяющее родителей учеников и выпускников школы некоммерческое объединение запросило у министерства результаты исследований, отчеты, анализы и пр., на которые опирается такое предложение, а также представило со своей стороны мнение, по которому закрытие гимназической части в Тойла необоснованно. К составлению инфозапроса привлекли юристов.

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