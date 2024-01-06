Родители тойласких школьников оспорили обоснования министерства, почему надо закрыть гимназическую часть

Министр образования и науки Кристина Каллас в ноябре объясняла коллективу тойлаской школы тонкости инвестиционного предложения. Родителей, которые борются за сохранение эстоноязычной школьной среды, вывело из себя утверждение министра, будто в Йыхвиской гимназии родным языком для 81% учащихся является эстонский. Это один из вопросов, которые задает в своем инфозапросе НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik